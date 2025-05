Doro Aurora : 3 modèles de smartphone pour simplifier le quotidien des seniors

Doro lance Aurora, une gamme de smartphones conçue pour reconnecter les seniors au numérique sans complexité. Une innovation discrète mais ambitieuse, qui répond à un vrai besoin sociétal.

Alors que la digitalisation s’accélère, de nombreuses personnes âgées se sentent mises à l’écart. Trop complexes, les smartphones classiques ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. Doro, spécialiste des technologies accessibles, dévoile Aurora. C’est une gamme pensée pour simplifier l’usage numérique. Plus qu’un téléphone, c’est une solution sociale qui réunit familles, autonomie et sécurité.

Une réponse tangible à l’exclusion numérique des aînés

Alors que le numérique s’impose dans toutes les sphères du quotidien, de nombreux seniors peinent encore à s’y adapter. Manque d’intuition des interfaces, peur de se tromper, autonomie réduite : les freins sont nombreux. Doro, acteur reconnu de la téléphonie senior, s’attaque à ce constat avec Aurora, une gamme de smartphones pensée pour rassurer, accompagner, et surtout simplifier.

Pour Valérie Olek, directrice France de la marque, l’enjeu est clair : « Aurora comble le fossé entre smartphones trop complexes et téléphones basiques trop limités ». Une promesse qui s’appuie sur une ergonomie revisitée : touches physiques pour les appels, interface épurée Doro Easy™ et accès direct à l’assistant vocal Gemini. C’est parfait pour dicter un message ou d’obtenir un résumé vocal.

Technologie utile, design rassurant

La gamme se décline en trois modèles – A10, A20 et A30 – adaptés à différents usages. Le design ne cherche pas à impressionner, mais à rassurer. Un socle de fonctionnalités communes équipe chaque appareil : assistance d’urgence Doro Secure™, son optimisé, aide à distance via TeamViewer… Sans oublier une compatibilité Android qui permet de conserver les usages traditionnels d’un smartphone. Aurora se distingue aussi par sa volonté d’inclure les proches dans l’expérience. Grâce à l’assistance à distance, enfants ou petits-enfants peuvent intervenir sans se déplacer, un détail qui fait la différence pour de nombreuses familles.

Une innovation à dimension sociale

Plus qu’un produit, Aurora s’inscrit dans une dynamique de société. Une étude réalisée par Doro est éloquente : plus d’un senior sur deux craint encore de mal utiliser son téléphone. Chaque fonction d’Aurora semble pensée pour redonner confiance. Ce n’est pas une révolution technique, mais un changement de paradigme : celui d’une technologie qui s’adapte à l’utilisateur. Une approche qui pourrait bien inspirer d’autres secteurs. Car au fond, le véritable progrès, n’est-ce pas de rendre le numérique accessible à ceux qui en sont les plus éloignés ?

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn