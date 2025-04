Gen Z : Azar, l’app vidéo qui brise la solitude

Le printemps réveille le besoin de connexion. Après un hiver morose, les jeunes cherchent du lien. Azar, appli de chat vidéo, explose. Elle mise sur l’instantané l’authenticité et le fun.

Un hiver morose qui stimule le besoin de lien social

Le dernier hiver a laissé des traces : 55 % des jeunes adultes âgés de 18 à 27 ans avouent avoir ressenti davantage d’émotions négatives, selon une enquête réalisée avec IPSOS pour Azar. Fatigue, stress, solitude… autant de maux que le retour des beaux jours n’efface pas d’un simple claquement de doigts. Avec les charges émotionnelles, la recherche de nouvelles formes de connexion sociale devient une priorité pour une génération en quête d’authenticité.

C’est ici qu’Azar, application sud-coréenne de chat vidéo, entre en scène. Elle s’affranchit des codes classiques des réseaux sociaux et du dating. De plus, Azar propose une alternative rafraîchissante : celle d’échanger instantanément avec des inconnus du monde entier, dans un cadre décontracté et bienveillant. « Ce chiffre parlant de 30% met en lumière un besoin profond de lien humain« , souligne l’équipe d’Azar.

Chat vidéo : un remède inattendu à la solitude

Pour près d’un tiers des jeunes interrogés, les chats vidéo ne sont pas qu’un simple divertissement : ils deviennent un véritable antidote à l’isolement. Contrairement aux plateformes figées et souvent saturées d’images retouchées, Azar mise sur la spontanéité et l’interaction réelle. La promesse ? Permettre à chacun de se sentir écouté, vu et valorisé, même à des milliers de kilomètres de chez soi.

L’outil séduit notamment la Gen Z, une génération plus exigeante sur la qualité des interactions. Filtres de localisation, choix des centres d’intérêt, fonctionnalités « LIVE »… Azar affine l’expérience utilisateur pour favoriser des rencontres plus naturelles. Une approche qui semble porter ses fruits : 52 % des utilisateurs affirment apprécier pouvoir échanger avec des profils venus d’horizons variés.

Des amitiés durables au-delà des écrans

Plus qu’un simple passe-temps, Azar s’affirme comme un levier pour créer des amitiés durables. « Grâce au chat vidéo en temps réel, l’application recrée un espace d’échange bienveillant, sans jugement« , explique l’équipe Azar. Un espace où chacun peut construire des liens sur des bases saines : respect, sincérité, et échanges réguliers.

À l’heure où les interactions numériques prennent souvent le pas sur les échanges réels, et où beaucoup de jeunes se sentent en quête de connexions plus humaines, l’essor d’Azar s’inscrit dans une dynamique intéressante. L’application contribue, à sa manière, à redonner du sens à la relation virtuelle. Un mouvement qui interroge sur notre rapport aux écrans : et si le digital pouvait aussi rapprocher, plutôt que diviser ?

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

