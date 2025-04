Êtes-vous un maître du flirt ? L’IA de Tinder met vos compétences à l’épreuve !

Le monde des rencontres en ligne traverse une période difficile depuis peu. C’est pourquoi, il n’est plus étonnant que des sociétés comme Tinder glissent l’usage des bots IA comme un processus pour aider les utilisateurs à flirter. Oui, vous avez bien lu !

Mardi, Tinder a dévoilé un nouveau jeu alimenté par OpenAI. Il permet aux utilisateurs d’interagir avec un bot IA pour perfectionner leurs compétences en flirt. Cela joue des scénarios de rendez-vous et la personne reçoit des conseils pour améliorer son approche.

Pour accéder à ce jeu de flirt IA, il suffit de cliquer sur le logo Tinder dans le coin supérieur gauche de l’application. Une fois à l’intérieur, les utilisateurs découvrent un jeu de cartes. Chacune présente un personnage d’IA et un scénario unique.

L’idée est de discuter à un boy/girl IA en utilisant sa voix et d’essayer de séduire le robot pour obtenir un rendez-vous virtuel. C’est exactement le même principe que dans un eroge japonais. Mais là, je pense que l’IA de Tinder est un peu plus conciliante.

Après chaque interaction, les utilisateurs reçoivent une note sur trois points, accompagnée d’émojis de flamme pour évaluer leur performance. L’IA fournit également des retours en temps réel tout au long de l’expérience, ce qui permet de s’autocorriger sur le coup.

Par exemple, si vous êtes un peu trop brusque, le bot vous proposera immédiatement des suggestions pour faire en sorte que vos échanges s’améliorent et rendre la conversation plus agréable.

Flirtez avec des bots, un jeu amusant

Selon Tinder, ce nouveau jeu de flirt avec des bots IA a été conçu pour offrir une expérience divertissante et décontractée, sans trop de pression.

Mais pour l’instant, il est uniquement disponible aux Etats-Unis pour les américains qui ont iOS. Et oui, dommage pour ceux qui vivent en Europe sur ce coup ! Il va encore falloir attendre un peu avant de profiter de cette option.

Flirter avec des robots IA est devenu un vrai phénomène de société actuellement. Et Tinder n’est pas la seule plateforme à vouloir surfer sur cette vague pour attirer de nouveaux utilisateurs.

https://twitter.com/edge_f10w/status/1908506535422001420

La concurrence s’intensifie en termes de flirts IA

Il existe d’autres applications qui explorent ce concept. Il y a Blush, Teaser et Rizz qui proposent également des simulations de rencontres par IA.

Cependant, comme Tinder a présenté ce procédé de drague comme un jeu et non une fonction, voilà pourquoi la société espère se démarquer dans un marché de plus en plus saturé.

L’entreprise a également annoncé que d’autres améliorations basées utilisant l’IA sont à venir. Tinder pense notamment à son outil de sélection de photos (lancé en 2024), ainsi que des options pour améliorer la découverte et le matching des gens.

Une stratégie risquée ?

Sinon, bien que flirter avec des bots IA sur Tinder est amusant, cela soulève aussi des questions sur l’avenir des vraies interactions humaines. Dans le domaine des rencontres, est-ce que les gens préfèrent vraiment discuter avec des robots plutôt qu’avec de vraies personnes maintenant ou c’est une minorité ?

S’entraîner avant de se lancer dans des rencontres réelles est-ce vraiment efficace ? A vous de voir. Mais quoi qu’il en soit, Tinder semble déterminé à s’adapter aux nouvelles tendances.

