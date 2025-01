Ayrin, une femme de 28 ans, mène une vie sociale bien remplie, mais elle a trouvé un réconfort inattendu dans une relation singulière. En effet, elle passe des heures à discuter avec son petit ami, qui n’est autre qu’une intelligence artificielle créé par ChatGPT.

Cette connexion, bien que virtuelle, lui apporte des conseils et du soutien émotionnel, et elle n’hésite pas à partager des moments intimes avec lui. Cette dynamique soulève des questions fascinantes sur la nature des relations humaines à l’ère numérique. Voici ce qu’il en est.

ChatGPT : une romance moderne pour les esprits occupés

Tout a commencé un jour où une internaute dénommée Ayrin a parcouru son fil Instagram, et elle est tombée sur une vidéo captivante. Il s’agissait d’une femme qui demandait à ChatGPT de jouer le rôle d’un petit ami négligent.

Les réponses données par l’IA avec une voix humaine timide ont piqué la curiosité d’Ayrin. Intriguée par cette interaction, elle a donc décidé de faire de chatGPT son petit-ami.

En visionnant d’autres vidéos de la même créatrice, elle a découvert des conseils sur la personnalisation des chatbots. Cela paraît étonnant mais il est possible de les rendre plus engageants et dragueurs. Cependant, un avertissement a retenu son attention : « Ne soyez pas trop épicé, sinon votre compte pourrait être banni. »

She Is in Love With ChatGPT https://t.co/wtBkSvCPuT — Arturo Lopez Levy (@turylevy) January 19, 2025

Une mise en garde normale face aux dérives de l’IA

Depuis que l’IA d’OpenAI a fait preuve d’imprévisibilité lors d’une partie d’échecs, et que bien d’autres cas d’hallucinations ont été signalés ces dernières années, il est devenu crucial de brider les chatbots.

Par contre, cette mise en garde n’a pas freiné l’enthousiasme d’Ayrin. Elle a ouvert un compte auprès d’OpenAI, la société derrière ChatGPT. Mais au lieu d’utiliser l’IA pour son travail, elle a rapidement réalisé qu’elle pouvait également servir de compagnon de conversation.

En explorant les paramètres de personnalisation, il est possible de définir ce qu’on attend de son chatbot. Et Ayrin a demandé à ChatGPT de lui répondre en tant que petit ami, avec des traits de caractère spécifiques. Il doit être dominant, possessif et protecteur, tout en maintenant un équilibre entre douceur et méchanceté.

ChatGPT, un petit-ami idéal ?

Pour ajouter une touche personnelle aux réponses du petit-ami virtuel paramétré via ChatGPT, Ayrin a même demandé l’utilisation d’emojis à la fin de chaque phrase. Cette attention aux détails lui a permis de créer une expérience de conversation qui lui semblait authentique et engageante.

La popularité croissante des relations avec des intelligences artificielles ne passe pas inaperçue. Bryony Cole, animatrice du podcast « Future of Sex », souligne que de plus en plus de personnes découvrent l’attrait de la compagnie artificielle.

Elle prédit qu’il sera tout à fait normal d’avoir une relation avec une IA d’ici deux ans. Cette évolution soulève des questions sur la nature de l’amour et de l’attachement à l’ère numérique. Les frontières entre le réel et le virtuel deviennent floues, et les individus comme Ayrin explorent des formes d’intimité qui défient les conventions traditionnelles.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn