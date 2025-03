Nouveaux smartphones IA de ZTE : design, puissance et prix canon !

in

À Barcelone, le 03 mars 2025, ZTE a levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones nubia, portée par une promesse claire : faire entrer l’intelligence artificielle dans le quotidien de tous, sans compromis sur la performance ou le design.

Une stratégie globale fondée sur l’IA et les usages

À l’occasion du Mobile World Congress, ZTE a officialisé une nouvelle étape dans sa stratégie baptisée « IA pour tous ». À travers sa marque nubia, le groupe chinois entend démocratiser des technologies autrefois réservées à quelques appareils haut de gamme. Une volonté affirmée par Ni Fei, vice-président senior de ZTE : « Nous transformons la façon dont les utilisateurs interagissent avec la technologie dans les domaines de la photographie, des jeux, de la traduction et de l’AIGC. »

Derrière cette déclaration, une ambition plus large se dessine. ZTE s’appuie sur Google Cloud et le modèle Gemini. Le groupe injecte ainsi l’intelligence artificielle dans tous les niveaux de sa gamme : smartphones, accessoires, connectivité 5G, FWA et Wi-Fi 7. La promesse ? Une expérience enrichie, que l’on soit amateur de photo, gamer passionné ou simplement utilisateur à la recherche d’un assistant intelligent.

nubia : l’IA au service du jeu, de la photo… et de l’émotion

Parmi les nouveautés phares, trois lignes se distinguent. Le nubia Z70 Ultra vise les photographes, avec son écran 1,5K, sa caméra invisible sous l’écran et son moteur Neovision AI. De quoi séduire les professionnels comme les amateurs exigeants. Côté gaming, la série nubia Neo 3 joue la carte de la performance avec le moteur IA NeoTurbo, une batterie de 6000 mAh, un design pensé pour l’eSport et même un compagnon IA intégré. Un produit pensé pour une génération ultra-connectée, à la recherche de personnalisation et de fluidité.

Mais ZTE ne s’arrête pas là. Les écouteurs IA LiveFlip apportent une touche inédite : au-delà des fonctions classiques, ils deviennent un véritable assistant vocal capable de gérer des réservations ou de traduire en temps réel. Une évolution qui mérite attention tant elle pourrait préfigurer une nouvelle vague d’objets connectés à dimension émotionnelle.

Expansion internationale et ambition assumée

ZTE revendique une progression à l’international de plus de 60 % en 2024. Un chiffre qui illustre l’efficacité de sa stratégie : canaux de distribution étoffés, marketing localisé et produits adaptés aux spécificités de chaque région. Présente dans plus de 30 pays, la marque nubia étend son empreinte, portée par une devise simple mais fédératrice : « Soyez vous-même ».

Le constructeur propose des prix accessibles : 259 € pour le nubia Neo 3 5G, 349 € pour sa version GT, et 699 € pour le nubia Flip 2 5G, un smartphone pliable enrichi de fonctions IA originales. Citons entre autres l’AI Calling Translate ou AI Wallpaper Generator. Si l’IA mobile reste un marché concurrentiel, ZTE joue sa carte avec une stratégie claire, des partenariats solides et un positionnement audacieux. Reste à voir si cette offensive suffira à convertir durablement les utilisateurs hors d’Asie. Une chose est sûre : l’intelligence artificielle n’est plus une option, mais un moteur d’innovation au cœur du smartphone.

