Pourquoi le site de torrent RARBG a-t-il été fermé ? La vérité sur une histoire

Pourquoi le site torrent RARBG a fermé ses portes ? Des révélations chocs qui vont vous glacer le sang dans ce qui suit !

Le célèbre site de torrents RARBG a fermé ses portes. Le responsable a invoqué une série de facteurs traumatisants qui ont empêché son personnel de travailler. Après avoir « essuyé » des années difficiles, le site va devoir fermer complètement. Alors que certains experts ont affirmé qu’Internet va connaître « l’âge d’or » du piratage à cause d’une hausse des prix de diffusion en continu, cette fermeture pourra bien mettre à mal un grand nombre d’utilisateurs.

Les causes de cette prise de décision radicale chez torrent RARBG

Si le site torrent RARBG a été obligé d’arrêter ses activités c’est surtout à cause de l’augmentation de ses coûts d’exploitation d’un côté, et la perte d’un grand nombre de son personnel à cause du COVID-19 et de la guerre en Ukraine de l’autre.

« Certains membres de notre équipe sont décédés des suites de complications liées au COVID-19, d’autres souffrent encore des effets secondaires de cette maladie. Ils ne peuvent plus travailler du tout », a écrit la direction tout en ajoutant « …Certains se battent également contre la guerre en Europe, des deux côtés ».

L’inflation et les hausses de prix ont rendu impossible le fonctionnement du site sans coûts élevés comme l’a expliqué les responsables «…De plus, l’augmentation du prix de l’électricité dans les centres de données en Europe nous a frappés de plein fouet. L’inflation rend nos dépenses quotidiennes impossibles à supporter. »

« Par conséquent, nous ne pouvons plus faire fonctionner ce site sans des dépenses massives que nous ne pouvons plus couvrir de notre poche. Après un vote unanime, nous avons décidé que nous ne pouvions plus le faire. Nous sommes désolés. »

Ce message a été posté sur le site torrent RARBG et a été confirmé par le site spécialisé Torrent Freak.

RARBG : l’un des plus gros sites de torrents ayant jamais existé qui va disparaître ?

Il faut noter que le site torrent RARBG avait existé depuis 15 ans. Ces années d’expérience et d’exploitation lui ont permis de devenir l’un des plus gros de torrents sur le web. Selon le classement, il est beaucoup plus grand que The Pirate Bay, mais aujourd’hui il devra cesser ses activités.

Ce changement n’affectera pas uniquement les utilisateurs de RARBG. Dès cette annonce, les films et les torrents qui y étaient hébergés étaient reflétés sur d’autres sites. Cela signifie que sa fermeture pourrait rendre plus difficile l’accès aux contenus piratés ailleurs.

Ces derniers mois, le piratage a connu une forte augmentation malgré les tentatives de répression. Les experts ont affirmé l’augmentation des services de streaming illégaux au cours de ces dernières années. Cela s’explique surtout par l’augmentation des prix pratiqués par les services légaux. Un autre point à tenir en compte la répression des connexions partagées. Tous ces facteurs pourraient inciter les utilisateurs à se tourner vers des sites illégaux plutôt que vers des plates-formes légitimes. Un sujet qui mériterait réflexion dans un prochain article !