Fans de Naruto ? Découvrez la collection Secretlab ultime

Naruto continue de marquer les esprits, des mangas aux jeux vidéo sans oublier les produits dérivés incontournables. En partenariat avec VIZ Media, Secretlab dévoile sa collection SKINS Naruto Shippuden, un hommage aux personnages cultes de l’anime. Des chaises aux bureaux, chaque pièce arbore des motifs fidèles à l’univers ninja. Découvrez dès maintenant ces éditions exclusives qui allient design et confort ultime.

Une sortie très attendue par les fans européens

C’est une nouvelle qui va réjouir plus d’un amateur de manga et de setups gaming. La collection Naruto Shippuden imaginée par Secretlab en collaboration avec VIZ Media arrive enfin sur le marché européen, après avoir conquis le public américain. Dédiée aux fans de l’univers créé par Masashi Kishimoto, cette gamme comprend des chaises ergonomiques, des housses interchangeables SKINS et des bureaux modulables, tous inspirés des personnages emblématiques de la série.

Je relaie ici une information qui marque un tournant dans la stratégie de la marque : Secretlab étend clairement sa volonté de lier culture populaire et mobilier haut de gamme à une échelle internationale. L’Europe représente un marché exigeant, aussi bien en matière de confort que de design, et cette collection semble cocher toutes les cases.

Un hommage soigné à l’univers Naruto

Trois SKINS, une chaise et deux bureaux composent cette collection pensée pour les fans, sans tomber dans le piège du gadget. Chaque élément s’inspire directement d’un personnage ou d’une faction de l’univers Naruto Shippuden. La chaise TITAN Evo édition Akatsuki, par exemple, reprend le célèbre nuage rouge brodé sur un fond noir, emblème de l’organisation renégate. C’est un clin d’œil puissant aux intrigues sombres de la série.

Côté SKINS, trois figures majeures sont mises à l’honneur. Naruto, avec un dégradé orange et noir de son uniforme iconique, arbore le Sceau des Huit Trigrammes dans le dos. Sasuke, plus énigmatique, est représenté via un tissage violet et noir où brille le Mangekyô Sharingan. Quant à l’édition Akatsuki, elle reprend le style des longs manteaux noirs des membres du groupe, ponctués d’un nuage rouge à l’avant. Une approche visuelle forte, appuyée par une finition textile de qualité.

Design gaming et culture otaku : un pari gagnant ?

Cette alliance entre mobilier gaming et univers manga pose une question intéressante : peut-on concilier confort professionnel et passion assumée ? Avec cette collection, Secretlab semble répondre par l’affirmative. Les bureaux MAGNUS et MAGNUS Pro, également déclinés en version Akatsuki, offrent des systèmes de gestion de câbles et des accessoires magnétiques qui répondent aux attentes des utilisateurs exigeants.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’un design « passion-centric », où l’esthétique ne sacrifie rien à la fonctionnalité. Et dans un marché où l’image de marque compte autant que l’expérience utilisateur, Secretlab affirme sa place parmi les acteurs qui comprennent les codes des nouvelles générations. Une collection qui, au-delà de son esthétique léchée, traduit un positionnement stratégique assumé : celui de fusionner pop culture et mobilier de performance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

