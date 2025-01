McLaren et Secretlab : un héritage de performance en une chaise

Secretlab et McLaren Racing unissent leurs expertises pour créer la Secretlab TITAN Evo McLaren Edition. Ce fauteuil allie design inspiré de la Formule 1 et technologies ergonomiques de pointe pour offrir un confort incomparable.

Une collaboration sous le signe de l’innovation

La Secretlab TITAN Evo McLaren Edition célèbre plus de 60 ans d’innovation en sport automobile. Cette chaise s’inscrit dans l’héritage de McLaren Racing, fondée en 1963 par Bruce McLaren. Elle reprend ainsi les codes visuels emblématiques de la marque. Les accents orange papaye, signature de McLaren, évoquent les lignes fluides des voitures de course. De plus, le motif hexagonal présent sur le dossier s’inspire de la grille caractéristique des véhicules McLaren Automotive. Cette collaboration est une ode à l’excellence technique et au design innovant.

Un hommage à la fibre de carbone et à la performance

Le similicuir à effet fibre de carbone rend hommage à la McLaren MP4/1, première voiture de Formule 1 à intégrer un châssis monocoque en fibre de carbone en 1981. Cette avancée technologique a révolutionné la sécurité et la performance en course automobile, tout comme la TITAN Evo cherche à redéfinir le confort des fauteuils modernes. McLaren a marqué l’histoire avec son premier Championnat des Constructeurs depuis 1998, une réussite que cette chaise célèbre. Chaque élément du fauteuil reflète cet esprit d’excellence.

Cette chaise est un hommage tangible à la vision commune des deux marques : allier esthétique, fonctionnalité et performance. Avec la TITAN Evo McLaren, Secretlab et McLaren Racing offrent bien plus qu’un fauteuil : une expérience.

Une ergonomie avancée pour un confort optimal

Le fauteuil intègre toutes les technologies de la gamme Secretlab TITAN Evo, optimisées pour la McLaren Edition. Parmi les innovations, le soutien lombaire L-ADAPT™ à quatre directions offre un ajustement précis pour épouser parfaitement la courbure du dos. Le coussin lombaire McLaren Pro, rempli de mousse à mémoire de forme PlushCell™, garantit un confort supplémentaire. Chaque chaise a été rigoureusement testée, avec des centaines de prototypes conçus pour atteindre la perfection. Ce fauteuil est conçu pour répondre aux besoins des professionnels, des passionnés de course et des utilisateurs exigeants.

Depuis ses débuts, McLaren Automotive a cherché à repousser les limites du possible, notamment avec la Speedtail, l’une des voitures les plus rapides au monde. Cet engagement pour l’innovation se retrouve dans la conception de la TITAN Evo McLaren Edition. Secretlab applique les mêmes principes de science et d’ingénierie pour redéfinir l’expérience de l’utilisateur.

