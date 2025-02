Saint-Valentin 2025 : Les livres et jeux de société qui feront battre votre cœur !

La Saint-Valentin approche, et quoi de mieux que de partager un moment complice autour de bons livres ou des jeux de société ? Que vous soyez en couple ou en solo, voici notre top 5 des incontournables pour raviver votre passion pour les belles histoires et les défis ludiques. Pour les couples de gamers, consultez aussi notre liste des meilleurs jeux vidéo !

La Cité aux murs incertains, un chef-d’œuvre de Haruki Murakami

Vous cherchez des jeux de société ou alors de bons livres pour la Saint-Valentin ? Si vous aimez les histoires empreintes de mystère et de poésie, je vous conseille le dernier roman de Haruki Murakami. Suivez un homme hanté par un amour adolescent perdu, dans une ville énigmatique où les frontières entre rêve et réalité s’effacent. Un livre idéal pour une journée placée sous le signe de la magie et de la contemplation.

Kings of Sin, un des meilleurs livres à lire pour la Saint-Valentin

Les romances ennemies-to-lovers ont la cote. Le premier tome de la nouvelle saga d’Ana Huang ne fait d’ailleurs pas exception. Vivian et Dante, deux rivaux contraints de se marier, doivent surmonter leurs haines et découvrir si l’amour peut naître dans la tempête. Cet ouvrage vous propose ainsi un cocktail explosif de passion, de secrets et de rebondissements pour une soirée palpitante. Pour les cinéphiles célibataires, je propose également cette liste des meilleurs films à apprécier en solo !

Sans Soleil, un livre pour la Saint-Valentin signé Jean-Christophe Grangé

Votre Saint-Valentin rime plutôt avec frissons et suspense? Alors, ce polar haletant est parfait. À Paris, dans les années 80, un tueur en série sème la terreur dans les boîtes de nuit. Entre enquête criminelle et plongée sociologique, ce thriller vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page. Avec des rebondissements imprévisibles ainsi que des personnages intrigants, ce livre vous plonge dans une atmosphère sombre et captivante.

LEGO® Iconic Les roses, pour une soirée ludique en couple

Si vous cherchez des jeux de société pour passer la Saint-Valentin, les LEGO Iconic Les roses sont une excellente option. En plus d’être un cadeau original, vous devrez assembler les 120 pièces pour créer de superbes roses en LEGO. Bref, ce jeu est idéal pour une ambiance romantique. Cette construction à deux offre aussi l’opportunité de s’amuser et de partager une expérience unique avant d’admirer le résultat final.

Savana Social Couples, parmi les meilleurs jeux de société pour la Saint-Valentin

Pour une Saint-Valentin pleine de complicité et de discussions profondes, le Jeu de cartes Savana Social Couples est idéal. Abordez sans tabou des sujets variés, de vos émotions à vos projets. Par la même occasion, renforcez également votre connexion avec votre partenaire. Ce jeu vous permettra de mieux vous comprendre et de partager des moments intenses. Si vous êtes par ailleurs deux amoureux de films d’horreur, jetez un œil à notre liste des meilleurs films d’horreur romantiques.

