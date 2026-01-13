Tondeuses MOVA 2026 : plus autonomes que jamais

MOVA a dévoilé ses robots tondeuses LiDAX Ultra et ViAX Series au CES 2026. Elles misent sur l’intelligence artificielle et la navigation de haute précision pour simplifier l’entretien extérieur.

Lors du CES 2026, le spécialiste de la maison connectée MOVA a dévoilé deux nouvelles gammes de robots tondeuses avec les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et de navigation autonome. Avec les LiDAX Ultra et ViAX Series, la marque entend transformer l’expérience outdoor en une routine fluide, intelligente et entièrement automatisée.

L’innovation LiDAR au cœur de la gamme LiDAX Ultra

Pensée pour les jardins de taille moyenne à grande, la LiDAX Ultra Series incarne l’élite technologique des tondeuses autonomes. Dotés d’un LiDAR 3D à 360° couplé à une IA embarquée, les modèles sont capables de cartographier en temps réel des environnements complexes et de détecter les moindres obstacles. Le système UltraView™ 2.0 assure une navigation millimétrée, même en conditions nocturnes ou lumineuses difficiles.

Le design compact cache une efficacité redoutable : grâce au disque UltraTrim™, les bordures sont taillées avec une précision chirurgicale. Ses roues tout-terrain, capables de gravir des pentes jusqu’à 45 %, permettent une tonte homogène sans intervention. Une fois connectée à l’application MOVA, la tondeuse devient entièrement personnalisable, de la hauteur de coupe à la planification de zones interdites.

ViAX Series : la tonte autonome devient accessible

Pour les jardins plus compacts, MOVA propose la ViAX Series, une gamme accessible mais tout aussi intelligente. Les modèles intègrent le système de double vision Ultra Eyes™, piloté par IA, pour naviguer sans fil périphérique. Dès l’allumage, la tondeuse reconnaît les limites du jardin et adapte sa trajectoire en temps réel. Un véritable gain de confort pour les utilisateurs.

La version ViAX 500 va plus loin avec l’intégration d’un LiDAR 3D et une vision robotique de dernière génération. Cela assure une précision renforcée même dans des conditions difficiles. Le tout est orchestré depuis une application mobile complète. Cela offre plusieurs modes de tonte, une gestion par zones et des réglages ajustables à la volée.

Une stratégie claire : construire un écosystème outdoor intelligent

Kurt Wang, directeur des ventes Europe de l’Ouest, résume l’ambition de MOVA : « Nous voulons offrir une technologie utile, performante et accessible, pour que chacun puisse profiter de ses extérieurs sans contrainte. » Grâce à la combo navigation intelligente, IA embarquée et ergonomie utilisateur, les deux nouvelles séries de MOVA marquent une étape décisive dans l’automatisation des espaces verts. Disponibles dès le 27 janvier 2026, elles promettent de séduire aussi bien les amateurs de tech que les amoureux du jardin.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

