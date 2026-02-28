Retour vers le futur : MINI ressuscite une légende du rallye avec cette édition 1965 !

Avec cette nouvelle série limitée à 30 exemplaires, la MINI édition 1965 opère un véritable retour vers le futur. Elle marie son riche héritage en rallye à la performance de l’électrique.

En 1965, la MINI Cooper S signait un triomphe légendaire au Rallye de Monte-Carlo. Elle gravait ainsi dans le marbre la réputation de l’anglaise la plus célèbre du monde. Soixante ans plus tard, la marque refuse de laisser cet héritage s’effacer. MINI s’offre alors un retour vers le futur avec une édition 1965 exclusive.

Pourquoi seulement 30 exemplaires ?

L’exclusivité est le maître-mot de cette opération. MINI Australie ne produira effectivement que 30 unités de la 1965 Victory Edition. Et ils seront disponibles au deuxième trimestre 2026. La répartition surprend cependant, car 20 modèles embarqueront le moteur thermique John Cooper Works. Puis, 10 seront des JCW électriques silencieux.

Cette asymétrie favorise en fait le bruit et les échappements. Elle reflète également la transition énergétique que vit la marque. Qui plus est, cette rareté transforme immédiatement chaque exemplaire en objet de collection potentiel. Ceci assure donc une valeur résiduelle intéressante pour les acheteurs chanceux de cette MINI édition 1965.

Quelle puissance cache cette petite bombe ?

Côté performances, les chiffres parlent d’eux-mêmes. La version thermique développe 170 kW (228 ch) et 380 Nm de couple issus du 2.0 L TwinPower Turbo. Cela propulse la bombinette de 0 à 100 km/h en 6,1 s.

Naturellement, la version électrique n’est pas en reste avec ses 190 kW (254 ch) qui abattent le sprint en 5,9 s. C’est deux dixièmes plus vite que son aînée à essence. Ainsi, ceux qui préfèrent le rugissement du quatre-cylindres ou l’accélération linéaire du moteur électrique seront tous satisfaits. De fait, dans tous les cas, l’expérience reste résolument sportive.

Le premier détail qui saute aux yeux est la teinte Chili Red iconique de la MINI édition 1965. Cette couleur domine la carrosserie de la voiture. Elle est magnifiée par une bande blanche qui s’étire du capot au toit jusqu’à l’arrière.

D’autre part, on ne peut pas manquer le numéro « 52 », celui porté par la vainqueur de 1965. Il apparaît en blanc sur les flancs, tandis qu’un logo discret « 1965 » orne les montants C. On a également les jantes flottantes et la valve JCW aux couleurs spécifiques. Et n’oublions pas les cercles de 18 pouces exclusifs qui renforcent l’identité racing.

D’autres détails remarquables du retour vers le futur de MINI ?

L’intérieur ne fait pas dans la demi-mesure dans ce retour vers le futur de la MINI édition 1965. Ainsi, les seuils de porte illuminés affichent le lettrage « 1965 » sur fond rouge et noir. On retrouve aussi une plaque dédiée à l’intérieur de la porte qui rappelle la victoire historique de Monte-Carlo.

A new special edition from @MINI India just dropped. The Mini Cooper S Victory Edition (based on the Cooper S JCW Pack) inspired by the 1965 Monte Carlo rally winning Mini. pic.twitter.com/znHj01CmZZ — Kushan Mitra (@kushanmitra) February 27, 2026

La palette anthracite et rouge traditionnelle John Cooper Works enveloppe en outre l’habitacle. Le tout complété par des touches patrimoniales subtiles. Lettrage spécial sur la console centrale, numéro de course sur le capuchon de clé, et détail « 1965 » sur le rayon de 6 heures du volant sport.

Combien coûte cette MINI édition 1965 ?

MINI garde encore le mystère sur le tarif. Elle affirme toutefois qu’une révélation se fera lors de l’arrivée en concession au deuxième trimestre. Mais compte tenu de l’exclusivité extrême et des équipements spécifiques, attendez-vous à une prime significative sur le prix catalogue standard.

En tout cas, ce retour vers le futur de la MINI édition 1965 ne s’adresse pas qu’aux collectionneurs australiens. Il intègre une stratégie de MINI qui célèbre ses racines motorsport. Cela se passe au même moment où d’autres constructeurs comme Škoda honorent également leurs 125 ans de compétition. Pour les amateurs d’histoire automobile, c’est une belle preuve que les légendes ne meurent jamais. Elles se modernisent.

