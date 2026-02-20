Resident Evil Requiem : fuite de la fin et des boss finaux, comment les éviter ?

C’est le cauchemar de tout survival-hantre : se faire spoiler l’expérience avant même d’avoir inséré le disque. À quelques jours de la sortie de Resident Evil Requiem, prévue le 27 février 2026, des spoilers circulent déjà sur la fin du jeu, et avec elles, des tonnes d’informations confidentielles.

Fins, boss finaux, apparitions surprises de personnages cultes et rebondissements majeurs inondent les réseaux sociaux . Pour les puristes qui veulent garder la surprise, c’est la panique. Pas de panique : on vous donne les astuces pour naviguer dans ces eaux troubles sans vous faire avoir. Mots-clés à bannir, extensions à installer… Préparez votre black-out numérique !

Resident Evil Requiem : les fuites gâchent-elles la surprise avant la sortie ?

C’est un classique chez Capcom, et ça recommence. À quelques jours du lancement officiel de Resident Evil Requiem, prévu pour le 27 février, des copies physiques de l’édition Deluxe Steelbook ont été vendues en avance par certains revendeurs. Résultat : des captures d’écran et des vidéos de scènes clés, de boss finaux et même de la fin du jeu circulent déjà sur Reddit et X (anciennement Twitter). La chasse aux spoilers est ouverte.

Que révèlent ces fuites ?

Selon les rapports de TechRadar et GamesRadar, les fuites incluraient des informations majeures : le retour de certains tyrans emblématiques, le destin des personnages historiques, et même la trame complète du scénario. Le métadata des fichiers suggère que le jeu est d’une ampleur narrative conséquente. Les fans les plus rapides auraient déjà vu l’écran de fin. Le mot d’ordre : méfiez-vous des mots-clés comme « Leon », « Ending » et « Boss ».

Pour les puristes qui veulent découvrir l’histoire sans être gâchés, la situation est délicate. Les algorithmes des réseaux sociaux, notamment les Shorts YouTube, peuvent vous piéger avec des miniatures ou des titres évocateurs. La meilleure défense reste une coupure totale des réseaux sociaux jusqu’à la sortie. Des extensions Chrome de blocage de mots-clés peuvent aider, mais elles ne font pas de miracles. Traitez Internet comme Raccoon City en pleine épidémie : ne vous fiez à rien, et restez chez vous (hors ligne) jusqu’à ce que l’alerte soit levée.

Que sait-on du jeu par ailleurs ?

En attendant, on sait que Resident Evil Requiem est déjà massif : sa taille de fichier annoncée pour le préchargement confirme une aventure copieuse. Et comme si ça ne suffisait pas, des DLC sont déjà en préparation, ce qui pourrait être également spoilé par les fuites. La prudence est de mise.

Verdict : une attente sous tension

Pour les fans, ces derniers jours avant la sortie sont un véritable jeu de survie parallèle. Entre les théories folles et les spoilers bien réels, il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Une seule solution : tenir bon, et attendre le 27 février 2026 pour enfin plonger dans l’horreur. La démocratie en ligne a parfois un prix.

