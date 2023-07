Plongez au cœur de l’action la plus intense, là où la passion rugit et où les combattants de talent se défient dans l’octogone. Préparez-vous à vivre une soirée explosive de combats en direct ce samedi 01 juillet. L’UFC Apex à Las Vegas, États-Unis, se transformera en l’arène sacrée où Sean « Tarzan » Strickland affrontera Abusupiyan « Abus » Magomedov dans un duel épique de poids moyens en 5 rounds. Découvrez comment regarder l’UFC on ESPN Strickland vs. Magomedov gratuitement.

La nuit du samedi 1ᵉʳ juillet au dimanche 2 juillet 2023, le légendaire «UFC Apex» à Las Vegas, États-Unis, deviendra l’arène où s’affronteront les titans du MMA. L’intrépide Sean «Tarzan» Strickland et le redoutable Abusupiyan «Abus» Magomedov se préparent à se lancer dans une bataille féroce en poids moyens, prêts à déchaîner leur puissance et à repousser leurs limites.

Ne manquez pas une seule seconde de ce spectacle explosif et plongez dans cette expérience captivante sans dépenser un centime. Découvrez nos astuces exclusives pour regarder l’UFC on ESPN: Strickland vs. Magomedov gratuitement.

Comment regarder UFC on ESPN: Strickland vs. Magomedov gratuitement ? Vivez chaque moment époustouflant de l'UFC sur MatchTV. Cette plateforme incontournable vous offre un accès privilégié à tous les combats, y compris l'affrontement électrisant entre Strickland vs. Magomedov.

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Strickland vs. Magomedov : un duel de titans qui fera vibrer l’UFC

Combattants chevronnés de la catégorie des poids moyens, Sean Strickland et Abusupiyan Magomedov se sont hissés au sommet du classement et leur rencontre promet un combat digne des légendes du MMA.

Strickland, surnommé « Tarzan », est un combattant originaire des États-Unis. Il incarne l’essence même de la sauvagerie et de la maîtrise technique. Avec un palmarès stupéfiant de 26 victoires et seulement 5 défaites, il se dresse tel un titan invincible sur l’horizon du MMA. Son expertise dans l’art redoutable du Jiu-jitsu brésilien fait de ce challenger un spécialiste des prises de soumission. Il est capable d’emmener ses adversaires dans un labyrinthe douloureux dont ils ne pourront s’échapper.

Son endurance inépuisable lui permet également de tenir bon. Il peut repousser les limites de l’endurance humaine afin de laisser une empreinte indélébile dans chaque combat.

De l’autre côté de l’octogone se dresse l’ouragan russe Abusupiyan Magomedov. Ce challenger au sang bouillonnant est prêt à déchaîner toute sa puissance et sa rapidité dans un ballet mortel. Avec un palmarès imposant de 25 victoires et seulement 4 défaites, Magomedov est une force de la nature à ne pas sous-estimer.

Son coup droit dévastateur est une arme redoutable qui réduit ses adversaires en lambeaux. Sa polyvalence, que ce soit debout ou au sol, le propulse dans une autre dimension. Chaque mouvement qu’il effectue est imprégné d’une précision chirurgicale. Il transforme l’octogone en un véritable champ de bataille où il laisse une trace indélébile.

Ce duel épique promet d’être une guerre sans merci où deux maîtres incontestés de leur art s’engageront dans un combat d’une intensité inouïe. Toutefois, si les deux combattants sont des virtuoses dans leur domaine, Magomedov semble posséder un léger avantage. Notamment, grâce à sa palette de compétences étendue, à sa forme physique et sa stature imposante.

Ne ratez aucune seconde de l’action intense sur les chaînes étrangères

Pour tous les amoureux inconditionnels du MMA, le moment tant attendu de l’UFC est enfin à leur porte ! L’affrontement entre Strickland vs. Magomedov promet d’être une véritable explosion de sensations. La meilleure partie, c’est qu’il est désormais possible de vivre gratuitement chaque instant de ce championnat. En effet, vous pourrez en direct ou en replay sur la chaîne nationale russe MatchTV.

Véritable référence en Russie, cette chaîne ne cesse de combler les fans de sport avec une programmation sportive riche et variée. Entre autres, elle retransmet en temps réel de nombreux événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

MatchTV diffuse également des compétitions de sports populaires comme le hockey sur glace, le tennis, le basketball et bien d’autres encore.

De plus, la chaîne propose des commentaires experts, des analyses approfondies et des reportages exclusifs pour vous plonger au cœur de l’action. Que vous soyez passionné de combats d’arts martiaux mixtes, de grandes compétitions sportives ou d’autres disciplines captivantes, MatchTV saura satisfaire votre soif de spectacle et d’émotions intenses.

Cependant, si vous vous trouvez à l’extérieur de la Russie, des restrictions géographiques peuvent vous empêcher d’accéder à la plateforme. D’où l’intérêt d’un VPN pour le streaming tel que NordVPN.

Avec cette solution, vous pouvez facilement vous connecter à des serveurs situés en Russie vous permettant ainsi de profiter de tous les combats de l’UFC et des autres compétitions diffusées sur MatchTV, où que vous soyez dans le monde.

Les protocoles de cryptage de pointe et les algorithmes de sécurité de NordVPN garantissent que votre connexion est protégée. Le VPN vous offre ainsi une expérience de streaming fluide et sécurisée.

Regarder UFC on ESPN: Strickland vs. Magomedov gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Strickland vs. Magomedov ?

Le duel tant attendu entre Sean Strickland et Abusupiyan Magomedov est prévu pour le dimanche 2 juillet 2023 à 01h du matin « UFC Apex » à Las Vegas, aux États-Unis après les matchs préliminaires qui débuteront à 22 h.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Poids Légers : Damir Ismagulov vs. Grant Dawson

Poids Mi-Moyens : Max Griffin vs. Michael Morales

Poids Mouches : Ariane Lipski vs. Melissa Gatto

Poids Mi-Moyens : Ismael Bonfim vs. Benoit Saint-Denis

Poids Mi-Moyens : Abdul Razak Alhassan vs. Bruno Ferreira

Matchs préliminaires :

Poids Mouches : Luana Carolina vs. Ivana Petrovic

Poids Légers : Jordan Leavitt vs. Elves Brenner

Poids Mi-Moyens : Kevin Lee vs. Rinat Fakhretdinov

Poids Lourds : Alexander Romanov vs. Blagoy Ivanov

Combat non spécifié : Macy Chiasson vs. Yana Santos