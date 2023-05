Comment regarder UFC Fight Night Rozenstruik vs. Almeida gratuitement ?

L’UFC, Ultimate Fighting Championship, est l’un des sports les plus passionnants et les plus intenses du monde avec des athlètes incroyablement talentueux et déterminés, prêts à tout pour remporter la victoire. Les combats sont remplis d’action, de suspense et de moments inoubliables. Découvrez comment regarder l’UFC Fight Night Rozenstruik vs. Almeida gratuitement et en direct

Entrez dans l’arène de l’UFC et préparez-vous à vivre une expérience sportive inégalée ce 13 mai 2023 ! Les combattants les plus féroces et les plus aguerris s’affrontent dans des duels épiques où chaque coup peut faire la différence entre la victoire et la défaite.

Avec des prouesses athlétiques incroyables et une détermination sans faille, ces gladiateurs modernes vous feront vibrer jusqu’à la dernière seconde. Ce samedi 13 mai 2023, ne manquez pas l’UFC Fight Night Rozenstruik vs. Almeida où deux titans s’affronteront pour la gloire et l’honneur au Spectrum Center de Charlotte, Etats-Unis !

Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez regarder ce spectacle gratuitement et en direct ! Alors, accrochez-vous bien et préparez-vous à vivre une expérience sportive inégalée que vous n’êtes pas prêt d’oublier.

Comment regarder l’UFC Fight Night Rozenstruik vs. Almeida gratuitement ? Si vous cherchez une expérience sportive intense et passionnante, ne manquez pas les combats de l’UFC ! Vous pouvez vivre l’action en direct sur MatchTV, y compris le face à face entre Rozenstruik et Almeida. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionner un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Rozenstruik vs. Almeida : le combat le plus attendu de l’UFC

Le monde du combat libre est en ébullition alors que l’ UFC Fight Night Rozenstruik vs Almeida approche à grands pas. Après plusieurs annulations et reprogrammations, les fans de MMA pourront enfin voir ces deux poids lourds s’affronter dans un combat qui s’annonce explosif.

Initialement prévu en tant que co-main event, cette rencontre a été promu en tête d’affiche de l’événement. Les deux combattants se battront en cinq rounds, offrant aux fans une expérience de combat intense et passionnante.

Depuis sa défaite par knock-out contre Francis Ngannou en mai 2020, Rozenstruik a connu des hauts et des bas. Notamment avec trois victoires et trois défaites. Almeida, quant à lui, a été l’une des révélations de la promotion en 2022. Il affiche un bilan de 3 victoires pour 0 défaite. Bien qu’il soit entré à l’UFC en tant que poids mi-lourds, il a trouvé le succès chez les poids lourds avec des victoires sur Parker Porter et, plus récemment, sur Shamil Abdurakhimov à l’UFC 283 en janvier.

Dans les faits, les spéculations vont bon train quant à l’issue de ce combat. Certains parient sur la puissance de Rozenstruik tandis que d’autres misent sur la technique d’Almeida. Mais une chose est sûre : les deux challengers sont déterminés à sortir victorieux de l’octogone. Les entraînements intensifs, les stratégies élaborées et les sacrifices consentis ne laissent aucun doute quant à leur engagement total pour ce combat.

Alors que la tension monte, les fans de MMA attendent avec impatience de voir ces deux géants s’affronter dans un combat qui pourrait bien marquer l’histoire de l’UFC.

À quelle heure suivre le match ?

Date : Samedi 13 mai 2023

Préliminaires : 17h30 (Heure Française)

Match principal : 21h (Heure Française)

Suivez l’UFC Fight Night en exclusivité sur les chaînes étrangères

Pour tous les amateurs de MMA, l’UFC Fight Night est un événement à ne pas manquer ! Le duel entre Rozenstruik et Almeida promet d’être mémorable. Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez désormais suivre gratuitement tous les combats de l’UFC ainsi que d’autres grandes compétitions sur la chaîne nationale russe MatchTV, en direct ou en replay.

Pour rappel, MatchTV est une chaîne de sport très populaire en Russie. Elle diffuse en direct de nombreux événements sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Toutefois, si vous êtes situé en dehors de la Russie, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à la plateforme MatchTV en raison de restrictions géographiques. Pour contourner cette limitation, il est vivement recommandé d’utiliser un VPN pour le streaming, comme NordVPN.

Des protocoles de cryptage et des algorithmes de niveau militaire sont également à votre disposition pour assurer votre sécurité et votre confidentialité en ligne. La solution panaméenne garantit en outre un anonymat la plus totale grâce à sa politique no-logs.