MotoGP : Comment regarder le Grand Prix d’Espagne gratuitement ?

Depuis le début du motoGP 2023, nous avons eu plusieurs surprises, des suspens incroyables, beaucoup d’émotions et surtout une bonne dose d’adrénaline. Cette fois encore, ce grand championnat nous réserve un spectacle à couper le souffle. Rendez-vous sur le Circuit permanent de Jerez en Espagne ce 28 au 30 avril pour retrouver vos pilotes préférés. Toutes nos astuces pour regarder le Grand Prix d’Espagne gratuitement.

Si vous êtes un fan de gros cylindres, motoGP est la compétition à ne pas manquer. Lors de ces courses sur circuit fermé, l’excitation est palpable non seulement chez les pilotes, mais aussi dans les écuries, les gradins et surtout dans le cœur de chaque spectateur passionné de vitesse et de sensations fortes.

Comment regarder le Grand Prix d’Espagne gratuitement ? La chaîne belge RTBF diffusera en direct toutes les courses du motoGP, y compris le Grand Prix du Portugal où vous pourrez vivre chaque instant de cette course palpitante en direct et gratuitement. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Visionner librement le match sur https://rtbf.be

La fièvre de la vitesse : l’excitation de la MotoGP au Grand Prix d’Espagne

Cette saison, nos champions préférés ont eu du mal à se classer en tête. À la suite de la course en Argentine, Alex Marquez est quatrième du classement. Le jeune prodige Quartararo, quant à lui, se trouve en dixième position. De son côté, Marc Marquez a été déclaré inapte par les médecins après son accident avec Miguel Oliveira. Il n’a donc pas participé au Grand Prix d’Argentine. Nous nous demandons s’il sera de retour sur la piste en Espagne.

Dans tous les cas, la passion des motos a été mise à l’honneur lors du dernier Grand Prix de MotoGP. En effet, les pilotes ont rivalisé de talent et de courage pour décrocher la première place. Et c’est Marco Bezzecchi qui a su tirer son épingle du jeu en s’imposant pour la première fois de sa carrière sur le circuit. Surnommé le « Pilote qui marche sur l’eau », il a su dompter la piste mouillée avec brio en faisant preuve d’intelligence et de stratégie pour construire sa course. Cette victoire est non seulement une véritable consécration pour ce jeune pilote, mais permet également à Aprilia de reprendre du terrain. La maison se hisse à la 3ᵉ place du classement, avec un écart de 39 points avec Ducati.

Cependant, les autres pilotes de l’écurie ont eu du mal à se démarquer et n’ont récolté que sept petits points. Maverick Vinales, Raul Fernandez et Aleix Espargaro ont terminé respectivement 12ᵉ, 14ᵉ et 15ᵉ, sans pouvoir rivaliser avec les autres pilotes. Malgré tout, la performance de leur pilote star laisse présager de belles perspectives pour la suite de la saison.

Regarder le Grand Prix d’Espagne gratuitement sur les chaînes étrangères

Le Grand Prix d’Espagne est l’un des événements les plus attendus de la saison de motoGP. Si vous êtes un fan de sport mécanique, ne manquez aucune minute de l’action sur chaînes étrangères. Entre autres, la chaîne belge TV RTBF (rtbf.be) diffuse régulièrement des événements sportifs de premier plan, notamment le Grand Prix d’Espagne. Elle offre une couverture complète de la course, avec des commentaires en français. Vous pouvez également accéder à des interviews avec les pilotes et les équipes, ainsi qu’à des analyses approfondies de la course.

Si vous préférez regarder la course en suisse, RTS (https://www.rts.ch/sport/) est une autre option à considérer. Elle propose également une couverture intégrale de la motoGP avec des commentaires en français. Cette chaîne est connue pour sa qualité de production, avec des caméras haute définition et des angles de vue uniques. Vous pouvez également accéder à des statistiques en temps réel, des interviews avec les pilotes et les équipes ainsi qu’à des analyses approfondies de la course.

Il est important de noter que ces chaînes étrangères sont géorestreintes et ne sont pas accessibles depuis la France. D’où l’intérêt d’un VPN pour le streaming. Cette solution, vous permet de changer votre adresse IP et simuler votre emplacement dans le pays et de profiter d’une adresse locale, à condition toutefois de choisir le bon fournisseur.

NordVPN est considéré comme le meilleur VPN sur le marché. Il offre une vitesse de connexion rapide et une sécurité de haut niveau. Avec plus de 5 500 serveurs dans plus de 59 pays, il vous permet en outre de débloquer des contenus géo-restreints et de profiter d’une expérience de streaming fluide et sans interruption.

NordVPN offre également une fonctionnalité de protection contre les fuites DNS et une politique stricte de non-enregistrement des données.