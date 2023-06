Plongez dans l’action frénétique de l’UFC et vivez l’événement tant attendu sans dépenser un centime ! Du samedi 17 juin au dimanche 18 juin, préparez-vous à vivre une expérience époustouflante, où la passion, la technique et l’adrénaline se rencontrent sur le tapis octogonal. Suivez notre guide pour regarder l’UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier gratuitement.

Entrez dans l’arène bouillonnante de l’UFC et laissez-vous emporter pour une nuit d’extase ultime du samedi 17 juin au dimanche 18 juin 2023. Assistez à la Main Card de l’UFC Fight Night, qui réunit les deux titans du poids moyen, Marvin Vettori et Jared Cannonier. Tous deux membres du top 5 de cette catégorie, ces deux guerriers de l’octogone se défieront avec férocité et détermination pour remporter la victoire.

Préparez-vous à un spectacle incroyable où la passion brute rencontre la technique affûtée et où chaque coup échangé résonne comme un cri de victoire. L’UFC Apex de Las Vegas sera le théâtre de cet affrontement épique où les rugissements de la foule se mêleront à l’adrénaline des combattants. Que le combat commence !

Comment regarder UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier gratuitement Ne manquez pas l’action explosive de l’UFC Fight Night : Vettori vs. Cannonier ! Suivez le face-à-face acharné entre ces challengers en direct et gratuitement sur MatchTV. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Vettori vs. Cannonier : un duel d’exception

Dans la nuit du samedi 17 juin au dimanche 18 juin 2023, les amateurs de MMA seront transportés dans l’univers effervescent de l’UFC lors de l’affrontement tant attendu entre Marvin « The Italian Dream » Vettori et Jared « The Killa Gorilla » Cannonier. Ce combat de poids moyens, qui se déroulera sur 5 rounds, promet d’être un véritable spectacle de haute voltige.

Marvin Vettori, l’étoile montante de 29 ans, a embrasé l’octogone de l’UFC, affirmant sa place parmi les meilleurs poids moyens de la division. Son style de combat est un véritable tour de force, où chaque technique est maîtrisée avec une précision inégalée. Du sol au stand-up, il éblouit avec une agilité déconcertante. Mais, ce qui distingue réellement ce combattant, c’est son instinct sauvage pour saisir les pieds de ses adversaires, les piégeant dans une toile implacable. Ses 19 victoires, 6 défaites et 1 nul en 26 combats en MMA témoignent de sa détermination à se hisser au sommet, dévorant chaque obstacle qui se dresse sur son chemin.

Face à lui, un prédateur redoutable, Jared Cannonier, surnommé avec justesse « The Killa Gorilla ». Tel un colosse de 39 ans, il maîtrise le Jiu-Jitsu brésilien. Toutefois, c’est sa puissance de frappe qui laisse une empreinte indélébile dans les esprits. Loin de s’encombrer des subtilités du sol, Cannonier préfère transformer chaque coup de poing en une explosion d’énergie brute.

Avec 16 victoires à son actif, les cicatrices de ses 6 défaites témoignent de sa passion à chaque affrontement. Dans l’arène, il se dresse comme un gladiateur, prêt à repousser les limites. Une chose est sûre : ce duel entre Vettori et Cannonier représente bien plus qu’un simple combat. Il s’agit d’une guerre de volontés, une lutte pour la suprématie. Les spectateurs peuvent ainsi s’attendre à une bataille sans merci.

Profitez de la rencontre Vettori vs. Cannonier en direct sur les chaînes étrangères

Si vous êtes passionné de sports de combat et que vous souhaitez assister au duel entre Vettori et Cannonier en temps réel, vous pouvez le faire gratuitement grâce à la diffusion sur la chaîne Match TV. Attachez vos ceintures et préparez-vous à une soirée de combats intenses, où chaque coup puissant et moment chargé d’adrénaline vous tiendra en haleine.

Chaîne de sport renommée en Russie, Match TV vous offre un accès privilégié à des moments sportifs emblématiques, vous permettant de vivre l’excitation du direct depuis chez vous. Ainsi, vous pourrez profiter d’une sélection captivante d’événements sportifs internationaux. Ne manquez pas l’action palpitante de compétitions prestigieuses telles que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Football et la Ligue des champions.

Pour profiter pleinement de cette plateforme, il faudra se munir d’un bon VPN pour le streaming. En vous connectant à un serveur russe, vous aurez un accès complet à tous les contenus disponibles sur la chaîne. Et cela, tout en garantissant la protection de votre vie privée et de votre sécurité en ligne. Un VPN de confiance comme NordVPN vous permettra de masquer votre adresse IP, de contourner les restrictions géographiques. Vous pourrez également bénéficier d’une connexion sécurisée grâce à ses protocoles de sécurité avancés.

De plus, NordVPN propose actuellement un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux abonnés. Vous pourrez ainsi tester ses fonctionnalités sans engagement.

Regarder l’UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le duel entre Vettori vs. Cannonier ?

La nuit de combat débutera à l’«UFC Apex» à Las Vegas, Nevada, États-Unis, le samedi 17 juin à 01 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 18 juin à 04 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Marvin Vettori (Italie) vs Jared Cannonier (États-Unis) – Poids Moyens

Arman Tsarukyan (Arménie) vs Joaquim Silva (Brésil) – Poids Légers

Christian Leroy Duncan (Angleterre) vs Armen Petrosyan (Russie) – Poids Moyens

Pat Sabatini (États-Unis) vs Lucas Almeida (Brésil) – Poids Plumes

Nikolas Motta (Brésil) vs Manuel Torres (Mexique) – Poids Légers

Muslim Salikhov (Russie) vs Nicolas Dalby (Danemark) – Poids Mi-Moyens

Matchs préliminaires :

Raoni Barcelos (Brésil) vs Miles Johns (États-Unis) – Poids Coqs

Alessandro Costa (Brésil) vs Jimmy Flick (États-Unis) – Poids Mouches

Kyung Ho Kang (Corée du sud) vs Cristian Quinonez (Mexique) – Poids Coqs

Carlos Hernandez (États-Unis) vs Denys Bondar (Ukraine) – Poids Mouches

Zhalgas Zhumagulov (Kazakhstan) vs Felipe Bunes (Brésil) – Poids Mouches

Tereza Bleda Ronda (République tchèque) vs Gabriella Fernandes (Brésil) – Poids Mouches

Ronnie Lawrence (États-Unis) vs Daniel Argueta (États-Unis) – Poids Coqs

Modestas Bukauskas (Lituanie) vs Zac Pauga (États-Unis) – Poids Mi-Lourds