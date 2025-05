Realme GT 7 : un smartphone Android parmi les plus puissants

La série realme GT 7 fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones premium. Avec sa batterie de 7000 mAh et un design signé Aston Martin en édition limitée, le GT 7 affiche clairement ses ambitions.

realme dévoile sa nouvelle gamme GT 7. Pensé pour les utilisateurs en quête de performances extrêmes, ce modèle se distingue par sa batterie inédite de 7000 mAh et sa recharge ultra-rapide. Le constructeur s’offre également un partenariat de prestige avec Aston Martin Aramco F1® pour une édition collector. Entre technologie de pointe et design automobile, la série GT 7 impose une nouvelle norme.

Une autonomie record au service de la performance

Avec sa batterie Titan de 7000 mAh, realme frappe fort. Ce composant, épaulé par une recharge ultra rapide de 120 W, promet 50 % d’autonomie en seulement 14 minutes. Une prouesse saluée par la certification TÜV Rheinland, inédite à ce niveau. Ce n’est pas qu’un argument marketing : dans les usages quotidiens, le GT 7 se montre endurant, réactif, et maintient des températures modérées grâce à la technologie Smart Bypass. Le smartphone intègre également le processeur MediaTek Dimensity 9400e, gravé en 4 nm par TSMC. Cela le positionne dans le top 3 des appareils Android actuels. Une configuration qui le rend particulièrement adapté au gaming, au multitâche intensif et à l’édition multimédia avancée.

L’IA au cœur d’une expérience utilisateur repensée

La série GT 7 embarque des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui vont au-delà des simples assistants. Le GT 7 inaugure l’AI Planner, un agenda intelligent capable de générer des plannings personnalisés en fonction des habitudes. Côté photo, le capteur principal IMX906 de 50 MP, assisté par l’IA Travel Snap Camera, propose une restitution fidèle des couleurs, même en basse lumière. Des fonctions comme la suppression automatique des reflets ou les filtres Landscape+ peaufinent les clichés sans effort. L’écran AMOLED Pro-Esports de 6,78 pouces, avec une luminosité de 6000 nits, offre une lisibilité parfaite, même en extérieur. À cela s’ajoute une certification IP69, gage d’une robustesse rarement vue dans cette gamme de prix.

Une collaboration exclusive avec Aston Martin

Pour la première fois, realme s’associe à l’écurie Aston Martin Aramco F1® afin de créer le modèle GT 7 Dream Edition. Le smartphone arbore un design d’exception : coque sculptée dans un vert « Racing Green », inserts en aluminium aéronautique, et finitions haute précision – gravure laser, polissage au diamant, etc. Présenté dans un coffret collector avec accessoires sur-mesure, ce modèle mêle élégance automobile et innovation technologique. À partir de 899,99 €, il s’adresse à un public en quête de distinction. Avec cette série GT 7, realme confirme sa stratégie : combiner puissance, autonomie et design pour séduire les utilisateurs exigeants. La marque consolide son image d’outsider audacieux.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

