J’ai testé le Realme 14 5G : un smartphone destiné aux gamers

Pensé pour les gamers, le Realme 14 5G combine design percutant et autonomie record. Un smartphone qui veut faire rimer performance et petit budget.

Le Realme 14 5G s’impose comme un smartphone axé sur le gaming en proposant des performances solides à un prix compétitif. J’ai constaté qu’il est doté d’un design audacieux et de fonctionnalités orientées vers les joueurs. Il mérite une attention particulière pour ceux qui cherchent une expérience de jeu mobile sans se ruiner.

Caractéristiques techniques du Realme 14 5G

Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Écran : AMOLED 6,67 pouces, Full HD+ (1080 x 2400), 120 Hz, 2000 nits

: AMOLED 6,67 pouces, Full HD+ (1080 x 2400), 120 Hz, 2000 nits Appareil photo principal : 50 MP (OIS) + 2 MP

: 50 MP (OIS) + 2 MP Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 6000 mAh avec charge rapide 45W

: 6000 mAh avec charge rapide 45W Système d’exploitation : Android 15 + Realme UI 6.0

: Android 15 + Realme UI 6.0 Connectivité : 5G, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C

: 5G, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C Coloris disponibles : Mecha Silver, Storm Titanium, Warrior Pink

Design et qualité de fabrication

Le Realme 14 5G arbore un design « Mecha » distinctif, avec des lignes angulaires et une esthétique futuriste. Disponible en coloris Mecha Silver, Storm Titanium et Warrior Pink, il attire immédiatement le regard. Cependant, bien que visuellement attrayant, je trouve que la finition arrière en plastique peut sembler moins premium au toucher et est sujette aux traces de doigts. Le téléphone reste néanmoins léger, ce qui est un avantage pour les sessions de jeu prolongées.

Écran et expérience visuelle

L’appareil est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration assure une fluidité que j’apprécie particulièrement, notamment pour les jeux et la navigation. La luminosité maximale de 2000 nits garantit une bonne lisibilité même en plein soleil d’après mon constat. Cependant, certains utilisateurs pourraient noter une saturation des couleurs légèrement excessive, typique des panneaux AMOLED.

Performances et gaming

Sous le capot, le Realme 14 5G est propulsé par le processeur Snapdragon 6 Gen 4, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cette configuration permet de faire tourner des jeux populaires comme « Prince of Persia: The Lost Crown » ou « Call of Duty: Mobile » de manière fluide, surtout en activant le mode GT qui optimise les ressources pour le gaming. Cependant, je trouve que pour des titres plus exigeants comme « Honkai Star Rail« , il peut être nécessaire de réduire les paramètres graphiques pour maintenir une expérience de jeu stable.

En outre, le Realme 14 5G dispose d’un système de refroidissement efficace qui limite les hausses de température lors de longues sessions. L’écran AMOLED 120 Hz, combiné à une bonne réactivité tactile, améliore nettement le confort de jeu que j’ai ressenti, notamment sur les FPS ou les MOBA. L’autonomie de la batterie m’a également permise de jouer plusieurs heures sans me soucier de la recharge. Cela renforce l’attrait du smartphone pour le gamer occasionnel que je suis. Cette performance du Realme 14 5G attirerait même les plus assidus du gaming.

Autonomie et recharge

J’ai été impressionné par l’autonomie du Realme 14 5G avec sa batterie massive de 6000 mAh. Cela peut atteindre les 18 heures et 38 minutes. D’ailleurs, les tests PCMark confirment cette durée. La charge rapide de 45W permet de recharger rapidement l’appareil, et la fonction de charge directe (bypass charging) reste un atout pour les sessions de jeu prolongées. Ceci car elle alimente le téléphone directement sans passer par la batterie. J’ai constaté que cela réduit considérablement la chaleur générée.

Appareil photo et multimédia

Côté photographie, le Realme 14 5G est équipé d’un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et d’un capteur secondaire de 2 MP. Les photos que j’ai prises avec une bonne lumière sont correctes. Certes, les performances en basse lumière et le zoom laissent à désirer. La caméra frontale de 16 MP est suffisante pour les selfies et les appels vidéo. Pour le multimédia, l’écran AMOLED propose une bonne expérience visuelle, mais les haut-parleurs manquent de profondeur, ce qui peut affecter l’immersion lors du visionnage de vidéos ou de l’écoute de musique.

Interface et fonctionnalités supplémentaires

Le Realme 14 5G fonctionne sous Android 15 avec l’interface Realme UI 6.0. L’interface est fluide et propose des fonctionnalités intéressantes comme l’effacement intelligent d’objets sur les photos ou le mode multi-fenêtres que j’ai particulièrement apprécié. Cependant, certains utilisateurs pourraient trouver les applications préinstallées (bloatware) envahissantes.

Proposé à environ 320 USD, le Realme 14 5G donne un bon rapport qualité-prix, surtout pour les amateurs de jeux mobiles. Cependant, pour ceux qui recherchent une expérience photographique supérieure ou une finition plus premium, des alternatives comme le Realme 14 Pro+ 5G ou le Infinix Note 50 Pro pourraient être plus adaptées.

Avis des utilisateurs

De nombreux utilisateurs considèrent le Realme 14 5G comme une avancée significative dans la gamme des smartphones accessibles. L’écran AMOLED de 120 Hz est souvent salué pour sa fluidité et son rendu lumineux. Les performances du processeur Dimensity 7300, associées à 8 Go de RAM, permettent une navigation sans accroc. Ceci même avec plusieurs applications qui restent ouvertes. L’autonomie est un autre point fort fréquemment évoqué avec la batterie de 6000 mAh. Ceci assure deux jours d’utilisation modérée, ce qui en fait un compagnon fiable au quotidien.

Côté photo, le capteur Sony IMX882 de 50 MP reçoit des retours globalement positifs pour sa précision en plein jour. Toutefois, certains utilisateurs notent une qualité perfectible en basse lumière. L’absence de slot microSD constitue notamment une limitation. Certes, les 256 Go de stockage intégrés suffisent dans la majorité des cas. Enfin, l’interface logicielle semble intuitive, malgré quelques applications préinstallées non supprimables.

Realme 14 5G Un smartphone 5G comme il se doit Voir l’offre Verdict Le Realme 14 5G est un smartphone orienté gaming qui tient ses promesses en termes de performances et d’autonomie. J’ai particulièrement apprécié son design audacieux et son écran fluide en font un choix solide pour les joueurs mobiles. Cependant, des compromis ont été faits sur la qualité de fabrication et les capacités photo. Pour ceux qui privilégient le jeu mobile à un prix abordable, c’est une option à considérer. On aime Excellent autonomie

Design original et soigné On aime moins Qualité photo décevante

Dos en plastique

