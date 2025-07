realme C71 : la meilleure affaire tech de l’été ?

realme frappe fort avec le nouveau realme C71 : un smartphone à moins de 200 € équipé d’une batterie 6000 mAh et d’un écran 120 Hz ! Une combinaison parfaite entre puissance, autonomie et design pour séduire les amateurs de bons plans.

Le realme C71 débarque en France début août et promet de bousculer le marché des smartphones abordables. Avec une batterie de 6000 mAh, un écran 120 Hz et un appareil photo de 50 MP, il offre des caractéristiques dignes des modèles premium. Proposé à seulement 179,99 €, il cible les utilisateurs en quête d’un excellent rapport qualité-prix. Robuste, rapide et innovant avec son anneau lumineux Pulse Light, ce modèle s’annonce comme un best-seller de l’été.

Une fiche technique premium pour un prix serré

Le realme C71 se positionne dans un segment ultra-compétitif mais avec des atouts rarement vus à ce niveau de prix. Son écran de 6,72 pouces affiche une résolution de 720×1604 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 725 nits, un confort visuel habituellement réservé aux modèles plus haut de gamme. Le smartphone realme conserve des éléments pratiques comme le port SD, la prise jack 3,5 mm et un lecteur d’empreintes latéral. Certifié MIL-STD 810H, il résiste aux chutes jusqu’à 1,5 mètre, un détail qui séduira les utilisateurs en quête de robustesse.

Autonomie XXL et charge express

C’est sans doute le point fort de ce nouveau modèle : une batterie massive de 6000 mAh, la plus généreuse de sa catégorie. Elle promet deux jours d’utilisation sans recharge, un argument fort à l’heure où la plupart des appareils plafonnent autour de 5000 mAh. « Avec une charge rapide 45 W, le realme C71 répond aux besoins d’une génération connectée qui refuse les compromis », souligne la marque. Une fonction de charge inversée de 6 W est également intégrée pour alimenter d’autres appareils. Sous le capot, la puce Unisoc T7250 assure des performances solides pour un usage quotidien, épaulée par 6 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Photo et innovation design

Sur le terrain de la photo, realme mise sur un capteur principal de 50 MP dopé à l’intelligence artificielle, complété par un module selfie de 5 MP. Une innovation attire l’attention : l’anneau lumineux Pulse Light. Installé au dos, il s’illumine pour signaler une notification ou indiquer la progression de la charge. Un détail qui apporte une touche de modernité et d’ergonomie. L’appareil tourne sous realme UI 6.0 basé sur Android 16, et reste compatible 4G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.2. Disponible en deux coloris, White Swan et Forest Owl, il sera proposé dès début août au prix de 179,99 € chez Carrefour, Fnac-Darty, Auchan, Leclerc et Boulanger.

