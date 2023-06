RARBG ferme ses portes de manière inopinée

Le 31 mai 2023, le populaire site de torrents RARBG fait l’obejt d’une fermeture de ses portes après 15 ans d’existence.

La nouvelle a pris tout le monde au dépourvu, y compris les millions d’utilisateurs qui téléchargeaient quotidiennement des films, séries et autres contenus illégalement.

Fermeture inattendue de RARBG

Cette fermeture soudaine de RARBG a laissé beaucoup de monde perplexe. Aucune information n’avait filtré sur une éventuelle cessation d’activité. Les propriétaires du site ont néanmoins publié un communiqué pour expliquer les raisons de cette décision, sans pour autant donner plus de détails.

Il est possible que la fermeture de RARBG soit en partie liée à la pression exercée par les gouvernements et l’industrie du divertissement. En 2020, on estimait que les sites de piratage de films et séries avaient coûté 29,2 milliards de dollars à l’économie américaine. Ce qui a entraîné la perte de centaines de milliers d’emplois.

De nombreux autres sites de téléchargement illégal ont déjà été contraints de fermer leurs portes. Notamment sous l’impulsion de la loi Arcom, destinée à lutter contre le piratage de contenus numériques.

Des alternatives suite à la fermeture de RARBG

La fermeture de RARBG a laissé de nombreux internautes orphelins de leur site favori, mais des alternatives existent. Il est important de rappeler que le téléchargement illégal de contenus protégés par des droits d’auteur est puni par la loi.

Sites proxy et miroir RARBG

Certains sites proxy et miroir permettent d’accéder aux contenus initialement disponibles sur RARBG avant sa fermeture. Ces serveurs peuvent débloquer le site en quelques secondes, même si celui-ci reste théoriquement inaccessible.

Attention : Utiliser ces sites expose les internautes à des risques juridiques, notamment en cas de téléchargement illégal.

Autres sites de torrents

The Pirate Bay : un classique du genre, toujours opérationnel malgré plusieurs tentatives de fermeture

: une alternative plus discrète, offrant néanmoins un catalogue conséquent

: spécialisé dans les films, ce site propose des fichiers de qualité avec une taille réduite

Néanmoins, l’utilisation de ces sites pour télécharger illégalement des contenus soumis au droit d’auteur peut entraîner des sanctions.