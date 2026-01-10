Qui est vraiment le coupable dans His & Hers sur Netflix ? L’épisode 6 change tout

Qui a bien pu commettre ces meurtres dans « His & Hers » sur Netflix ? Au sixième épisode, c’est le grand retournement ! Alors qu’on croyait l’affaire classée sur le dos d’une présentatrice télé au passé trouble, la série nous réserve une révélation de taille.

Préparez-vous à un véritable coup de théâtre familial qui va ébranler toutes vos certitudes et prouver que l’amour maternel peut prendre des chemins… franchement surprenants.

Alors, qui est le véritable coupable dans « His & Hers » sur Netflix ?

Accrochez-vous à vos sièges, car la réponse va vous scotcher ! Alors que le final semble désigner Lexy Jones, la présentatrice télé au passé trouble, comme la tueuse, la série nous réserve un coup de théâtre familial magistral. Un an plus tard, Anna découvre la vérité en lisant une lettre de sa propre mère, Alice. Oui, vous avez bien lu : c’est la douce Alice, interprétée par Crystal Fox, qui a méthodiquement éliminé les anciennes amies de lycée d’Anna. Même les acteurs Tessa Thompson et Jon Bernthal avouent n’avoir jamais soupçonné la maman ! Une révélation qui change tout et relance le mystère dans ses derniers instants.

L’intrigue suit-elle la fin du livre d’Alice Feeney ?

Absolument ! C’est même cette fin choc qui a séduit le réalisateur William Oldroyd. « Je n’avais pas vu ce retournement venir », confie-t-il, expliquant que la torsion était à la fois « crédible, justifiée et émouvante ». Pour lui, adapter His & Hers en tant que série Netflix fut une manière de rendre hommage à l’amour maternel, qu’il voit comme une « lettre d’amour » à sa propre mère. Il va même jusqu’à penser que le public pourrait comprendre, voire soutenir, les motivations radicales d’Alice.

Mais pourquoi diable Alice a-t-elle tué Rachel, Helen et Zoe ?

Tout part d’une cassette VHS. Après la mort tragique de sa petite-fille Charlotte, Alice se plonge dans les vieilles vidéos d’Anna pour retrouver le lien perdu. Elle y découvre l’impensable : le soir des 16 ans d’Anna, celle-ci a été agressée sexuellement dans les bois. Le pire ? Ses amies Rachel, Helen et Zoe ont orchestré l’attaque avant de regarder les événements d’un air passif. Quant à Catherine Kelly (la future Lexy), elle a pris la fuite après avoir été elle-même victime. Cette révélation transforme le chagrin d’Alice en une froide soif de vengeance. Comme le dit Oldroyd, le but était que le public pense : « Il n’y a absolument aucun doute dans mon esprit. Je pense qu’elles devraient toutes mourir, elles aussi. »

Avait-on des indices pointant vers Alice ?

Si, mais ils étaient aussi subtils qu’un papillon de nuit ! Alice elle-même l’explique dans sa lettre : personne ne soupçonne une femme, encore moins une femme âgée. Elle a même joué de ces préjugés en simulant des signes de démence (comme mettre des coquilles d’œufs dans le petit-déjeuner) ou en se promenant nue après le premier crime. Le détail préféré d’Oldroyd ? Les pieds nus d’Alice après le meurtre de Rachel, qui correspondent aux empreintes sur la scène de crime. La police les a simplement confondues avec celles de la victime. Un coup de maître !

Et Lexy dans cette histoire, quel est son rôle ?

Lexy, de son vrai nom Catherine Kelly, est une coupable idéale… mais pas pour les bons crimes. Rejetée et harcelée au lycée, elle a aussi un lourd secret familial : enfant, elle a vidé l’inhalateur de sa série tyrannique, Andrea, qui est morte d’une crise d’asthme sur le lac familial. Un acte « malveillant comme le sont les choses qu’on fait à nos frères et sœurs quand ils nous énervent », nuance Oldroyd. Après cette tragédie et la nuit dans les bois, elle se réinvente complètement en Lexy Jones. Son passé trouble et sa métamorphose en font la suspecte parfaite pour Alice, qui prend soin de piéger sa maison avec des preuves.

Que deviennent Anna et Jack après ce chamboulement ?

Un an plus tard, tout semble miraculeusement s’arranger ! Le couple est réconcilié, ils ont adopté Meg, la fille de Zoe, Anna est enceinte et leur carrière redécolle. Ils peuvent même se recueillir ensemble sur la tombe de leur bébé Charlotte. « Ils réalisent que la seule façon de vraiment guérir est de se réunir », souligne Jon Bernthal. Mais cette belle façade cache un secret explosif : Anna sait que sa mère a tué la sœur de Jack. « Je ne veux pas que Jack le découvre », lâche Bernthal. Et Tessa Thompson d’ajouter : « Anna et Jack ont un autre secret l’un pour l’autre. » Leur bonheur repose donc sur un mensonge aussi solide que du sable mouvant.

C’est le cœur battant de la série. Dans un ultime échange silencieux, Anna semble comprendre l’ampleur du sacrifice démoniaque de sa mère. Pour Oldroyd, elle apprécie ce qui a été fait pour elle. Thompson y voit l’expression ultime et déformée d’un amour maternel capable de soulever une voiture pour sauver son enfant. « C’est triomphant d’une manière folle et tordue. C’est aussi déchirant », analyse-t-elle. La fin prouve ainsi que les liens du sang peuvent être les plus retors, et que certaines vérités, même monstrueuses, scellent des pactes éternels. Une conclusion qui laisse le spectateur partagé entre l’horreur et une étrange forme d’émotion.

