Que signifie la scène post-crédits de Zootopie 2 pour l’avenir de la franchise ?

Vous avez patienté jusqu’à la toute fin de Zootopie 2 ? Bravo ! Cette scène post-crédits, loin d’être anodine, pourrait bien avoir lancé le prochain grand projet de Disney. Alors que Judy savoure un tendre message, un détail surprenant entre en scène : une simple plume.

Mais dans l’univers de Zootopie, aucun détail n’est laissé au hasard. Et si cette petite plume annonçait tout simplement l’arrivée des oiseaux dans un troisième opus ? L’aventure est dans l’air, au sens propre !

Retour à Zootopie : Et si la suite nous promettait déjà une troisième aventure ?

Près de dix ans après nous avoir fait découvrir une métropole où prédateurs et proies apprenaient à cohabiter, Disney nous ramène dans le monde animé de Zootopie avec « Zootopie 2 ». Si ce nouvel opus reprend les thèmes de tolérance du premier film en les appliquant cette fois aux reptiles, pour une conclusion en forme de « kumbaya » des plus familières, les fans se demandent déjà si la fin ouvre la voie à une nouvelle suite. La réponse se niche peut-être dans les traditionnelles scènes post-générique, dont le film est pourvu.

Gazelle et le tube de l’été (éphémère)

Oui, « Zootopie 2 » possède bien une scène inter-générique, mais celle-ci s’apparente davantage à un clip musical qu’à un véritable élément narratif. Nous avons droit à une version prolongée de la nouvelle chanson originale du film, « Zoo », interprétée par Shakira, qui prête à nouveau sa voix à la pop-star Gazelle.

Bien que le titre tente de reproduire la magie entraînante de « Try Everything » ou du « Waka Waka » de la chanteuse, il peine à marquer les esprits et peut même sembler répétitif. Cette séquence sert surtout de salut final au casting, offant un récapitulatif visuel des personnages principaux et un rapide aperçu de leur vie juste après les événements du film : un simple montage où tout le monde danse sur une mélodie vite oubliable.

Le doux message enregistré de Nick Wilde

Pour découvrir le véritable indice concernant l’avenir de la franchise, il faut patienter jusqu’à la scène post-générique. Nous retrouvons Judy Hopps dans son appartement, assise près de la fenêtre et tenant précieusement son nouveau stylo-carotte, un objet ayant joué un rôle clé dans l’intrigue. Plus tôt dans le film, elle l’a utilisé pour enregistrer Nick Wilde lui déclarant « Je t’aime ».

La lieure le contemple avec tendresse, réécoutant le message en boucle. Sa tranquillité est soudainement interrompue par ses bruyants voisins. Ce sont les koudous du premier film. Ils lui crient à travers le mur qu’elle les importune et qu’elle cherche encore désespérément une validation extérieure. Judy leur rétorque avec humour que sa prochaine enquête pourrait bien concerner un lapin qui étrangle ses voisins trop bruyants. Cela les fait immédiatement paniquer et fuir.

Une plume qui vaut mille mots

Alors que Judy s’éloigne de la fenêtre, laissant le stylo sur son piédestal, la caméra effectue un plan rapproché sur l’objet. C’est à ce moment précis qu’une unique plume d’oiseau descend doucement pour se poser à côté. Ce détail, en apparence anodin, est en réalité un indice lourd de sens.

Alors que le premier film explorait les préjugés entre mammifères et le second avec les reptiles, cette plume semble annoncer que la prochaine classe animale à intégrer l’univers de Zootopie sera… les oiseaux. Ce clin d’œil tease de manière assez évidente un troisième volet qui suivrait la même formule narrative.

Zootopie 3 : Déjà vu ?

Cette simple plume laisse présager que Disney prépare le terrain pour « Zootopie 3 ». Dans cet opus la ville découvrirait qu’elle a un problème de préjugés envers les oiseaux, les exclurait, avant d’apprendre, dans un élan de rédemption, que « les oiseaux sont finalement gentils ».

C’est un teasing à la fois prévisible et un peu convenu. Il confirme que la franchise pourrait bien tourner en rond indéfiniment, reproduisant la même recette à l’identique. Reste à savoir si les spectateurs sont prêts à suivre Judy et Nick dans les airs pour une aventure qui s’annonce déjà très, très familière.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn