Shakira et Lewis Hamilton : amitié naissante ou début d’une romance ?

Récemment séparée de Gérard Piqué, Shakira semble profiter pleinement de sa nouvelle vie aux côtés de Lewis Hamilton.

Tôt cette semaine, elle a été aperçue à plusieurs reprises en compagnie du pilote de Formule 1, alimentant ainsi les rumeurs sur une possible relation entre les deux célébrités.

Des rencontres qui font jaser

Ces apparitions publiques n’ont pas manqué de faire réagir les médias et les fans des deux personnalités. Certains y voient simplement une amitié naissante, tandis que d’autres sont convaincus qu’il s’agit d’une romance en cours.

Pour l’heure, ni Shakira ni Lewis Hamilton n’ont confirmé ou démenti les rumeurs concernant leur relation. Il est toutefois indéniable que les deux semblent passer du bon temps ensemble, comme en témoignent les photos prises par les paparazzis.

Une vie privée scrutée par les médias

Ce ne serait pas la première fois que la vie sentimentale de Shakira fait parler d’elle. L’artiste colombienne a vécu une relation de plus de dix ans avec Gérard Piqué. Une star du football avec qui elle a eu deux enfants. Le couple s’est séparé en 2021, mais ils continuent d’afficher une entente cordiale pour le bien de leur famille.

Lewis Hamilton, quant à lui, a déjà été lié à plusieurs célébrités, notamment la chanteuse Nicole Scherzinger et le mannequin Barbara Palvin. Cependant, le pilote reste plutôt discret sur sa vie privée et n’a jamais officialisé de relation depuis sa rupture avec Scherzinger en 2015.

Shakira et Lewis Hamilton : des stars engagées

Outre leur carrière respective, Shakira et Lewis Hamilton sont également reconnus pour leur engagement en faveur de différentes causes. La chanteuse soutient régulièrement des projets liés à l’éducation et à la protection de l’enfance. L’as de forumle 1 milite activement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aussi la promotion de la diversité dans le sport automobile.