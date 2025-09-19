Robots de piscine : Aiper lance des promos inédites !

Aiper lance ses offres spéciales d’automne sur les robots de piscine sans fil. Des réductions inédites sur les modèles Scuba X1, Scuba S1 2025 et Pilot X1.

Depuis le 10 jusqu’au 23 septembre 2025, Aiper déploie une campagne de promotions inédites sur ses robots de piscine sans fil. Les modèles phares Scuba X1 et Scuba S1 2025 bénéficient de baisses de prix significatives. Cela permet aux propriétaires de piscines d’alléger la corvée des feuilles mortes et de réaliser des économies notables.

Scuba X1 : l’innovation haut de gamme repensée pour l’efficacité

Pensé pour les piscines enterrées jusqu’à 200 m², le Scuba X1 s’impose comme le fleuron de la gamme Aiper. Avec sa navigation WavePath™ 3.0 et ses 14 capteurs, il couvre intégralement le bassin, du fond à la ligne d’eau. Son système WaveLine™ 2.0 optimise le nettoyage des rebords, tandis que ses quatre brosses PVC et son aspiration de 250 m³/h garantissent une performance de haut niveau. Aiper insiste sur l’autonomie de trois heures et la recharge sans fil, qui ajoutent une dimension pratique au quotidien.

“Compact, intelligent et élégant”, le Scuba X1 se pilote via l’application dédiée. Cela permet ainsi un suivi en temps réel. Commercialisé habituellement à 1499 €, il est proposé à 999 € durant la période de promotion. Cette réduction de 33 % reflète la volonté d’Aiper de démocratiser des solutions premium.

Scuba S1 2025 : la fiabilité à un prix accessible

Moins onéreux, le Scuba S1 2025 vise les propriétaires recherchant une solution fiable sans sacrifier la qualité. Conçu pour les bassins jusqu’à 150 m², il embarque plusieurs modes de nettoyage, dont un mode éco capable d’assurer un entretien régulier du fond toutes les 48 heures. Sa puissance d’aspiration (70 GPM) est combinée à une filtration de 180 μm. Cela lui permet de capturer efficacement débris et impuretés.

Le moteur Quad Brushless améliore le rendement énergétique, tandis que ses chenilles renforcées lui confèrent une mobilité accrue sur les parois et obstacles. La technologie WavePath 2.0, héritée de son grand frère, garantit une optimisation intelligente des trajets. Proposé à 549 € au lieu de 699 €, le Scuba S1 2025 s’aligne pour rendre la robotique domestique plus accessible. De plus, ce marché des objets connectés connaît une croissance continue en Europe.

Pilot X1 et bundles : des packs attractifs pour plus d’économies

Aux côtés des modèles phares, Aiper met en avant le Pilot X1, un robot compact pensé pour compléter l’action des Scuba. Sa tête d’aspiration flexible lui permet de s’attaquer aux zones difficiles, dès 20 cm de profondeur. Grâce à son bac coulissant et son système de filtration haute efficacité, il se positionne comme une solution pratique pour les finitions.

Affiché à 219 € au lieu de 299 €, il devient encore plus attractif dans les packs promotionnels. Ainsi, le duo Scuba S1 2025 + Pilot X1 est proposé à 759 € au lieu de 998 €, et l’association Scuba X1 + Pilot X1 tombe à 1179 € au lieu de 1798 €. Avec ses formules et les réductions, la marque Aiper joue clairement la carte de la flexibilité et tente de capter une clientèle variée, qu’elle privilégie la performance maximale ou l’accessibilité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn