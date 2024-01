[BON PLAN] – Profitez d’une remise de 9% sur la Nintendo Switch V2 (1.1)

Plongez au cœur de l’expérience gaming ultime avec la Nintendo Switch V2 (1.1). Redéfinissez votre manière de jouer avec des caractéristiques technologiques avancées et un design innovant. Découvrez l’avenir du divertissement interactif dès maintenant!

La Nintendo Switch V2 (1.1) est à 269,95 euros au lieu de 299 euros.

Option de paiement en 4 fois sans frais supplémentaires. Pour 67,49 euros par paiement (frais inclus).

Livraison gratuite. Livraison entre le 20 et 23 janvier 2024.

Nintendo Switch V2 (1.1) – Un pack complet

Le pack Nintendo Switch V2 comprend tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de jeu immersive. La console est équipée de 1 Joy-Con Rouge Néon et 1 Joy-Con Bleu Néon. Ce qui offre une variété de choix pour votre style de jeu.

Le pack inclus également un support Joy-Con, une station d’accueil Nintendo Switch, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch et une paire de dragonnes Joy-Con. Tout est prévu pour que vous puissiez plonger dans le monde du gaming sans contrainte.

Caractéristiques technologiques avancées

La Nintendo Switch V2 offre des performances exceptionnelles avec une fréquence du processeur de 768 MHz et une mémoire vidéo de 4000 Mo.

Son écran LCD de 15,8 cm (6.2 pouces) avec une résolution de 1280 x 720 pixels garantit une qualité d’image éblouissante.

Son écran LCD de 15,8 cm (6.2 pouces) avec une résolution de 1280 x 720 pixels. Avec une mémoire flash intégrée de 32 Go et la possibilité d'ajouter une carte microSD jusqu'à 2 To.

Connectivité sans fil avec les standards wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), et Wi-Fi 5 (802.11ac).

