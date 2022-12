Avec NordVPN, c’est Noël avant l’heure avec -68% et 3 mois gratuits !

Synonyme de bienveillance et de partage, Noël est la période où vous allez pouvoir faire le maximum de bonnes affaires. Avec NordVPN, profitez d’une sécurité maximale et d’une confidentialité optimale lors de vos activités numériques à un prix défiant toute concurrence. En effet, comme chaque année, la solution panaméenne joue la carte de la générosité avec une promotion folle jusqu’à 68% de réduction + 3 mois gratuits. Alors, n’attendez plus pour tirer profit de la promo NordVPN Noël 2022.

NordVPN continue de gâter ses utilisateurs en leur offrant des cadeaux à chaque occasion. Pour fêter Noël en grande pompe, le VPN panaméen continue de brader ses prix et vous fait profiter jusqu’à 68% de réduction. Ainsi, retrouvez les trois formules phares de ce VPN à prix mini.

Dans les détails, la formule Essentiel est proposée à 2,99€/mois pour un abonnement 2 ans ou 4.49€/mois pendant un an. De son côté, le pack Avancé passe à 3,99€ par mois pendant 2 ans ou 5.49 €/ mois pendant un an. Quant à la formule Ultime, elle est accessible dès 5,29€/mois pour un abonnement 2 ans ou 5.79€/mois pour un abonnement de 1 an.

Et la fête continue puisque la promo NordVPN Noël vous propose en plus 3 mois gratuits.

VPN : pour quelle utilité ?

Nombreux sont les dangers qui sévissent aujourd’hui sur la toile. Eh oui ! Avec une croissance exponentielle des cyberattaques et des logiciels malveillants, les menaces pèsent sur les internautes. Pour se protéger, il est vivement conseillé d’utiliser un VPN. Que vous optiez pour une offre gratuite ou payante, un VPN vous permet de faire passer votre connexion par tunnel sécurisé qui chiffrera l’intégralité de vos données tout en vous permettant de bénéficier d’une nouvelle identité en ligne. De ce fait, grâce à un VPN, aucune de vos informations de navigation ne sera visible, mais pas que.

Un VPN a également pour mission de débloquer les contenus étrangers des sites de streaming et des sites bloqués par votre FAI. Avec cette solution, vous aurez ainsi accès même aux services non disponibles en France.

Promo NordVPN Noël : des avantages à ne plus en finir

Si NordVPN se positionne aujourd’hui comme la solution ultime pour protéger votre trafic internet et préserver votre anonymat lors de vos navigations web, c’est parce que ce VPN vous propose tout ce qu’il se fait de mieux en matière de sécurité.

Entre autres, NordVPN met à votre disposition un cryptage de données AES-256 bits de qualité militaire. La solution vous propose également des protocoles de tunneling avancés pour rendre vos données indéchiffrables pour les hackers et les regards indiscrets. Ainsi, avec ce VPN, même votre FAI ne saura pas où vous vous trouvez et sur quel matériel vous surfez. S’y ajoute la fonctionnalité Kill Switch qui vous protège même lorsque votre connexion est interrompue. Sans oublier la protection anti-menaces et l’option réseau mesh qui vous permet de créer vos propres connexions chiffrées sur 6 appareils en simultanés.

Et ce n’est pas tout ! NordVPN vous donne accès à tout internet sans aucune restriction. Avec ce VPN pour streaming vous pourrez ainsi profiter de l’intégralité des contenus géo-bloqués de Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime sans aucune restriction.

Alors, profitez sans plus attendre de la promo NordVPN Noël et bénéficiez d’une réduction jusqu’à -68% + 3 mois gratuits sur votre abonnement. Offre disponible jusqu’au 10 Janvier 2023.