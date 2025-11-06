Prestataire informatique pour PME : pourquoi choisir ACI Technology ?

La technologie est devenue un véritable fondement de performance, indispensable pour avancer dans le monde numérique actuel. Pourtant, la gestion de l’informatique n’est pas toujours facile, avec la cybersécurité, le cloud, la téléphonie IP et la continuité d’activité. Quand les grandes sociétés disposent d’équipes dédiées, les PME, elles, doivent jongler avec leurs moyens et leur temps généralement limités.

L’importance d’un bon partenaire technologique se présente ici comme une évidence. Choisir un prestataire IT permet principalement de déléguer des tâches techniques. Toutefois, le but est surtout de trouver un allié capable d’assurer la fiabilité et la sécurité des opérations quotidiennes. ACI Technology propose justement une équipe ancrée dans la réalité des PME, qui met à leur disposition son expertise, sa proximité et son engagement durable.

Les bénéfices d’externaliser l’informatique de votre PME

La transformation numérique donne aujourd’hui aux PME des opportunités immenses, mais elle expose aussi à des risques bien réels. Les cybermenaces se multiplient, gagnent en sophistication et ciblent désormais les structures intermédiaires, généralement moins protégées que les grands groupes. D’ailleurs, on estime qu’entre 40 et 60 % des PME ont subi un incident informatique au cours des deux dernières années. Il peut s’agir d’une attaque par ransomware, d’un hameçonnage ou d’un vol de données.

Face à cette réalité, externaliser sa gestion informatique auprès d’un expert tel qu’ACI Technology est une décision stratégique. C’est une manière concrète d’assurer la continuité de votre activité, de protéger vos données et de préserver votre réputation. En choisissant cette voie, vous accédez à un haut niveau d’expertise et à des outils performants, sans supporter les charges fixes d’une équipe interne. Vous gardez ainsi une maîtrise budgétaire claire tout en gagnant en sérénité.

Choisir ACI Technology, une entreprise née du terrain

Fondée en 2011 par Cyrille Jeunehomme, un entrepreneur passionné par l’informatique, ACI Technology est une société née du concret. Elle a été créée avec une idée simple : offrir aux PME le niveau d’expertise des grands acteurs. Le tout, sans jamais perdre la souplesse ni la réactivité d’une structure à taille humaine.

Ici, rien n’est standardisé. L’équipe connaît les réalités quotidiennes des dirigeants, notamment les budgets à maîtriser, les décisions rapides à prendre et le besoin d’un interlocuteur disponible. Avec 25 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs et des techniciens, ACI Technology incarne l’équilibre parfait entre rigueur et proximité. Chaque projet est suivi avec attention, chaque client compte vraiment.

Implantée à Bois-Colombes et dans le 18ᵉ arrondissement de Paris, l’entreprise reste proche de ses clients franciliens. Cette présence locale facilite les interventions urgentes et renforce une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.

Une approche sur mesure qui place la PME au centre

Contrairement aux offres standardisées qui peinent à s’adapter aux réalités du terrain, ACI Technology mise sur la personnalisation. L’entreprise comprend qu’aucune PME ne ressemble à une autre. Chacune possède ses priorités, ses contraintes et une culture propre. C’est pourquoi chaque collaboration débute par un audit complet du système d’information. Cette étape permet d’évaluer l’existant, d’identifier les failles et d’établir un plan d’action cohérent et priorisé.

Sur cette base, ACI Technology déploie trois formes de maintenance complémentaires. D’abord, la maintenance préventive anticipe les pannes grâce à une supervision constante, des mises à jour régulières et une veille technologique active. La maintenance corrective, elle, intervient après incident, avec un rétablissement rapide et encadré par des engagements de service précis, pour réduire l’impact sur votre activité. Quant à la maintenance évolutive, elle permet de faire progresser votre infrastructure au rythme de vos besoins, notamment lors d’une migration vers le cloud.

Un modèle d’infogérance transparent qui sécurise vos budgets

Externaliser son informatique n’est jamais une décision facile. Trop fréquemment, les PME redoutent les coûts cachés et les mauvaises surprises. ACI Technology a donc imaginé un modèle d’infogérance simple, clair et prévisible.

Chaque client bénéficie d’un forfait mensuel qui englobe la maintenance proactive et illimitée, la supervision continue, l’assistance à distance et les interventions sur site. Les délais de prise en charge sont assurés : H+4 pour les serveurs et H+8 pour les postes.

Avec une formule accessible dès 29,90 € par poste et par mois, les dirigeants peuvent enfin planifier leurs dépenses sans crainte d’imprévus. En 2024, plus de 220 entreprises ont choisi ACI Technology, qui a alors géré 4 500 postes et 350 serveurs. Ces chiffres témoignent de la confiance qu’accordent les PME à une entreprise qui tient parole.

Des offres modulables pour répondre à tous les profils d’entreprises

Afin de s’adapter à la réalité économique des dirigeants, ACI Technology propose une offre modulable articulée autour de trois niveaux de service. Cette flexibilité vous permet d’évaluer précisément vos besoins, puis d’ajuster votre formule selon l’évolution de votre structure.

Le premier niveau s’adresse aux petites entreprises qui recherchent une assistance quotidienne fiable. Il comprend la gestion du support utilisateur, la supervision en temps réel, la protection antivirus et l’administration des accès. Le deuxième niveau répond aux PME qui exigent une gestion plus complète. Il inclut la surveillance des serveurs, les sauvegardes, les solutions de cybersécurité avancées et la gestion des performances.

Le troisième niveau, lui, s’adresse aux structures souhaitant une externalisation totale de leur informatique. Il comprend la gestion de projets complexes, des plans de reprise d’activité et des diagnostics poussés. Chaque contrat inclut un audit initial gratuit. Il comprend également un Help Desk disponible 24h/24 et 7j/7, des interventions illimitées sur site et une supervision proactive des infrastructures.

Une expertise cybersécurité certifiée pour protéger vos données les plus précieuses

Aujourd’hui, aucune entreprise n’est à l’abri d’une cyberattaque, et les PME sont généralement les plus exposées. Elles manquent parfois de moyens pour se défendre, d’où l’intérêt de choisir ACI Technology.

L’entreprise a bâti une expertise reconnue et certifiée par le label ExpertCyber délivré par l’AFNOR. Cette certification atteste de la rigueur de ses pratiques et de la qualité des dispositifs mis en place. L’approche repose sur des audits de sécurité complets, un filtrage avancé, une surveillance continue, des sauvegardes robustes et le respect des standards ISO/IEC 27001.

Ainsi, choisir ACI Technology équivaut à s’assurer que vos systèmes et vos données critiques sont entre des mains compétentes. Vous n’avez plus à craindre les menaces invisibles : vous pouvez vous concentrer sur votre activité, en sachant que votre sécurité est garantie.

La stabilité d’un interlocuteur unique, gage de sérénité

Dans beaucoup d’entreprises d’infogérance, les équipes changent fréquemment, ce qui perturbe la continuité du service. Chez ACI Technology, c’est tout l’inverse. Chaque client bénéficie d’un interlocuteur unique, qui suit son infrastructure au quotidien et comprend parfaitement ses besoins.

Ce fonctionnement simple, mais rare, permet d’éviter les pertes d’information et les ruptures de suivi. Les échanges sont plus fluides, les décisions plus rapides et les interventions mieux coordonnées. Les clients le disent, cette stabilité crée une vraie relation de confiance. On sait à qui parler et chaque problème trouve sa solution sans délai.

Choisir ACI Technology pour des compétences étendues et évolutives

Les besoins informatiques des PME évoluent vite, et ACI Technology évolue avec eux. En tant que partenaire Gold Microsoft, l’entreprise accompagne ses clients dans leurs migrations vers le cloud Azure. En même temps, elle maintient une cohérence parfaite avec leurs infrastructures locales.

Ses experts conçoivent et optimisent les réseaux, déploient des solutions de téléphonie IP, mettent en place du Wi-Fi cloud managé ou des environnements virtualisés. Chaque projet est conçu sur mesure, avec une seule idée en tête : aider les dirigeants à moderniser leur système d’information. Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue la performance et la sécurité.

Intelligence artificielle et formation : préparer l’avenir dès aujourd’hui

L’innovation n’attend pas, et ACI Technology l’a bien compris. L’entreprise a intégré l’intelligence artificielle à son offre de services pour permettre aux PME d’en tirer un bénéfice concret. En collaboration avec Araïko, elle aide à identifier les bons cas d’usage et à transformer l’IA en véritable levier de performance.

Chaque accompagnement commence par un audit des données et des processus internes afin d’assurer la pertinence des solutions. Cependant, l’innovation passe aussi par la montée en compétence. C’est pourquoi ACI Technology, via Meteor Conseil (certifié Qualiopi), propose des formations professionnelles sur la cybersécurité, la bureautique avancée et l’IA générative. Celles-ci permettent aux équipes d’évoluer avec les outils qu’elles utilisent chaque jour. Car la technologie n’a de sens que lorsqu’elle sert l’humain.

Choisir ACI Technology pour une démarche écoresponsable concrète et engagée

Parce qu’innover sans conscience n’a plus de sens, ACI Technology s’engage pour un numérique plus responsable. En 2025, l’entreprise a lancé une plateforme dédiée au matériel informatique durable. Elle permet donc aux PME d’accéder à des équipements écoresponsables.

Chaque ordinateur ou périphérique est choisi selon des critères stricts de performance et de durabilité : matériels reconditionnés, labellisés EPEAT Gold ou Silver, ou encore écoconçus. Lors de chaque audit, la dimension environnementale est désormais intégrée, afin d’aider les entreprises à concilier performance et respect de la planète. Si vous souhaitez faire évoluer votre infrastructure tout en agissant pour un futur plus durable, vous avez intérêt à choisir ACI Technology.

Pourquoi choisir ACI Technology ? Le parti de la confiance et de la performance

Choisir ACI Technology vous permet principalement d’externaliser votre gestion informatique. Ce partenaire comprend les réalités des PME, leurs ambitions et leurs défis. Avec lui, vous vous appuyez sur une équipe qui avance avec vous, sans jargon inutile, mais avec une exigence constante de qualité.

D’ailleurs, avec un chiffre d’affaires de 5,86 millions d’euros et une croissance continue, ACI Technology prouve chaque année la solidité de son modèle. Les PME franciliennes qui font ce choix bénéficient d’une infrastructure fiable, sécurisée et évolutive, sans supporter les coûts d’une équipe interne. Dans un monde numérique qui bouge vite, choisir ACI Technology, c’est offrir à votre entreprise la sérénité, la sécurité et la performance dont elle a besoin pour grandir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn