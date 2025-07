Pourquoi « The Sandman » de Netflix tire sa révérence après la saison 2 ?

The Sandman de Netflix s’arrête après la saison 2. Cette décision a surpris beaucoup de fans malgré le succès critique et public de la série.

La série Netflix The Sandman est une adaptation du célèbre comics de Neil Gaiman. La production a su captiver par son univers visuel ambitieux et sa fidélité à l’œuvre originale. Pourtant, la plateforme de streaming a choisi de mettre fin à l’aventure après seulement deux saisons.

Pourquoi The Sandman de Netflix s’arrête après la saison 2 ?

La principale raison de cet arrêt tient à la nature même de l’histoire racontée. La série a toujours été conçue pour se concentrer uniquement sur l’arc narratif de Morphée, le personnage central. En tout cas, c’est ce qu’affirme Allan Heinberg, le showrunner de la série The Sandman de Netflix.

Dès 2022, les créateurs savaient qu’ils disposaient de suffisamment de matière pour une seule saison supplémentaire après la première. Cela a conduit à planifier la fin dès 2023, avant même le tournage de la saison 2. Cette décision n’est donc pas une réaction à chaud, mais une volonté de respecter la cohérence et la densité du récit original.

De plus, malgré l’accueil positif, prolonger The Sandman sur Netflix aurait nécessité d’explorer des histoires secondaires. Ou alors, ils auraient eu besoin de s’éloigner du cœur du comics. Et les producteurs ont préféré éviter ces deux cas de figure.

La saison 2, divisée en deux parties, adapte en outre l’arc « Season of Mists ». C’est un moment essentiel de la bande dessinée, avec une intensité dramatique forte et une mise en scène ambitieuse. Ainsi, Netflix livre une conclusion digne de The Sandman, sans diluer la qualité narrative.

Quel impact pour les fans et l’univers de Sandman ?

Cette fin prématurée ne signifie pas la fin de cet univers qui reste une œuvre essentielle de la fantasy contemporaine. La série a su attirer un large public et renforcer l’intérêt pour le comics. Elle a également montré que les adaptations peuvent être fidèles et visuellement impressionnantes. Pour les fans, la saison 2 de The Sandman sur Netflix sera donc un rendez-vous incontournable.

no bc i still cant believe they cancelled dead boy detectives AND the sandman pic.twitter.com/qFXNBfHkU8 — jes ౨ৎ (@hrtseddie) June 29, 2025

Somme toute, l’arrêt de cette œuvre après la saison 2 s’explique par un choix artistique clair. L’équipe veut privilégier une narration concentrée et fidèle à la vision originale de Neil Gaiman. Cette décision confère une fin cohérente et marquante, même si elle laisse certaines questions en suspens.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn