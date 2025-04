Sandman saison 2 : Tout ce que vous devez savoir sur la suite épique de la série sur Netflix !

Intrigue, casting, date de sortie… Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de la série Netflix Sandman !

Netflix a enfin révélé la date de sortie de la saison 2 de The Sandman, qui sera aussi la dernière de la série. Adaptée des romans graphiques de Neil Gaiman, cette série fantastique en a captivé plus d’un avec son univers riche et ses personnages complexes. Préparez-vous pour un voyage final à travers le royaume des rêves !

La saison 2 de Sandman, entre passé et nouveaux défis

Cette suite puisera son inspiration principale dans le comic The Season of Mists, l’un des préférés des fans. La fin de la première saison tease l’introduction de cette intrigue, avec la promesse de Lucifer de se venger de Morphée. Les nouveaux épisodes introduiront également deux nouveaux membres de la famille de Rêve : Délire et Destin. De plus, la saison 2 de Sandman sur Netflix explorera la vision des dieux nordiques à travers le regard unique de Neil Gaiman. Je me réfère à Thor, Loki et Odin.

On devrait aussi assister aux retrouvailles entre Dream et Orphée, son fils avec Calliope, la muse et dernière fille de Zeus. Cette réunion dans la saison 2 de la série Netflix Sandman sera chargée d’émotion. Elle se déroulera en outre dans le royaume des enfers. Orphée s’y retrouve piégée en raison d’une histoire d’amour tragique.

Une scène de banquet promet d’ailleurs d’être un moment pivotal de cette suite. Les organisateurs sont toutes les divinités, les dieux, les fées et les brumes des saisons. Comme l’a déclaré Jenna Coleman, l’interprète de Johanna Constantine, la saison 2 de Sandman sur Netflix sera « encore plus stupéfiante visuellement » que la première. On aura également droit à une échelle cinématographique qui en fera une série vraiment unique.

On retrouve des acteurs de la saison 1 comme Tom Sturridge (Morphée) et Gwendoline Christie (Lucifer). Jenna Coleman revient aussi en tant que Johanna Constantine dans Sandman saison 2. On y verra enfin Mason Alexander Park dans le rôle de Désir et Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de Mort. Un changement notable est, par ailleurs, à prévoir pour Désespoir. Selon Neil Gaiman, « la prochaine fois que vous verrez Désespoir à l’écran, vous ne la considérerez pas comme mal fagotée, déprimée et mal aimée ».

Plusieurs nouveaux acteurs rejoignent également le casting de la série Netflix. Citons surtout Esme Creed-Miles dans le rôle de Délire et Barry Sloane dans le rôle de Destruction. Ajoutez aussi Adrian Lester dans le rôle de Destin et Indya Moore dans le rôle de Wanda. La saison 2 de Sandman comprendra aussi Ruairi O’Connor dans le rôle d’Orphée, Freddie Fox dans le rôle de Loki et Clive Russell dans le rôle d’Odin.

The Dreaming awaits your return.



The Sandman: Season 2. Volume 1 – July 3rd. Volume 2 – July 24th.

La saison 2 sera, en outre, diffusée en deux parties. Ils mettront en ligne la première partie de six épisodes le jeudi 3 juillet 2025. Quant à la deuxième partie, elle comptera cinq épisodes qui sortiront le jeudi 24 juillet. Ne manquez pas cette saison finale de Sandman sur Netflix, qui sera aussi captivante que visuellement époustouflante.

