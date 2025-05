Décryptage de la fin de L’Éternaute, la série Netflix qui déchire la science-fiction

Analysons ensemble ce qui se cache derrière la fin de la saison de L’Éternaute, une série qui vient récemment de sortir sur Netflix.

Avec son ambiance glaçante et son intrigue riche en mystères, la série Netflix L’Éternaute en a captivé plus d’un. Cette nouvelle rivale de The Last of Us s’inspire en fait du célèbre roman graphique de Héctor G. Oesterheld. Elle mêle science-fiction et drame humain pour procurer une expérience unique. Mais que penser de son final qui laisse planer nombre de questions ?

L’Éternaute sur Netflix, un combat contre une menace invisible

Les derniers épisodes montrent la lutte désespérée de Juan Salvo (Ricardo Darín). Il essaie tant bien que mal de survivre dans un Buenos Aires ravagé par une invasion extraterrestre. Dans la saison 1 de L’Éternaute, disponible sur Netflix, il a d’abord affronté des formes de vie insectoïdes. Il a ensuite découvert que les aliens utilisent l’humanité elle-même comme arme. Après tout cela, Juan se rend compte que leurs véritables ennemis, les « contrôleurs », restent tapis dans l’ombre.

Le tournant de la fin se situe lorsque Juan et son équipe atteignent un stade illuminé par une lumière étrange. Là, ils affrontent une révélation terrifiante. Les extraterrestres manipulent en fait les humains pour créer une armée docile. Cette scène de la nouvelle série Netflix L’Éternaute marque un point culminant visuel et symbolique. Elle souligne la thématique centrale de la perte de contrôle et de l’asservissement. Juan comprend alors que la bataille ne fait que commencer.

Une conclusion qui soulève toutes sortes de questions

La dernière séquence de la série montre Juan, dévasté. Il reste malgré tout résolu face à la perspective d’un combat prolongé contre cette occupation extraterrestre. Simultanément, sa fille Clara, qui a mystérieusement disparu, s’entraîne au champ de tir à la base de Campo de Mayo. C’est un détail lourd de sens pour la série L’Éternaute de Netflix. Il laisse entendre que Clara pourrait être soit une alliée inattendue, soit une personne sous contrôle alien. Ceci accentue ainsi le suspense pour la suite de l’histoire.

Avec une fin ouverte, L’Éternaute, qui veut rivaliser avec The Last of Us, ne fait pas que conclure une saison. Elle plante les graines de réflexions profondes sur la résistance et le sacrifice dans des situations extrêmes. Les rumeurs d’une seconde saison de L’Éternaute sur Netflix laissent espérer des réponses à ces questions brûlantes. En attendant, cette adaptation moderne reste un hommage poignant à l’œuvre originale. Elle enrichit son histoire d’une réflexion sur l’oppression, l’humanité, mais aussi l’espoir.

