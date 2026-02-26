Secret Level : pourquoi cette série sur Prime Video vous plongera dans les jeux vidéos ?

Prime Video possède dans son catalogue la série d’animation Secret Level. C’est l’une des expériences sci-fi les plus audacieuses du moment, et personne n’en parle assez. Cette anthologie animée de 15 épisodes transforme vos jeux vidéo préférés en récits standalone d’une puissance visuelle sidérante.

Qui a dit que les adaptations de jeux vidéo devaient obligatoirement décevoir ? En 2024, Tim Miller (réalisateur de Deadpool) a livré sur Prime Video la bombe créative qu’est Secret Level. Malgré son ambition démesurée et son style impeccable, cette série reste méconnue du grand public. Si vous ne l’avez pas encore vue, vous ratez beaucoup de choses !

L’animation, le super-pouvoir de Secret Level

La véritable magie de cette série réside avant tout dans sa liberté totale, permise uniquement par le format animé. Chaque épisode adopte effectivement son identité visuelle propre. On passe sans crier gare d’un militarisme sci-fi glacial à une horreur cosmique surréaliste. Certes, ce changement de ton brutal pourrait désorienter. Mais c’est précisément là que l’animation de Secret Level sur Prime Video fait merveille.

Si on avait eu droit à une production live-action, elle verrait son budget exploser. Ceci, notamment face à des écosystèmes aliens complexes ou des architectures impossibles. De son côté, l’animation sert à tout rendre sans concession. D’autant plus que cette approche préserve la fidélité visuelle des jeux originaux. On évite ainsi l’effet « aplatissement » que le live-action inflige habituellement aux univers colorés du gaming.

Avez-vous besoin de connaître les jeux pour apprécier ?

Absolument pas ! C’est d’ailleurs l’un des plus grands atouts de cette production. Oui, chaque épisode s’inspire d’une licence vidéoludique. Cela va des titres cultes aux pépites méconnues. Malgré tout, aucune connaissance préalable n’est requise.

Les récits sont en outre riches et auto-contenus. Ils bénéficient également d’une construction de monde inventive qui séduira même les spectateurs n’ayant jamais touché une manette. Secret Level de Prime Video fonctionne donc parfaitement comme porte d’entrée vers la science-fiction audacieuse. Et on ne rencontre aucune barrière à l’entrée ni jargon technique incompréhensible.

Inévitablement, les comparaisons surgissent avec l’autre anthologie animée phare de Tim Miller. Je parle de Love, Death & Robots sur Netflix. Je suis d’accord que les deux séries partagent leur ADN créatif. On y retrouve expérimentation visuelle, tonalités variées, et fascination pour la technologie et la violence. Par contre, elles divergent sur l’intention.

Love, Death & Robots chasse les concepts originaux sans contrainte. Quant à Secret Level, la série de Prime Video doit honorer ses sources matérielles tout en les réinterprétant radicalement. Cette contrainte, loin d’être limitante, s’avère énergisante créativement. Ainsi, les deux séries s’apparentent à des expériences jumelles, complémentaires dans leur approche de la sci-fi adulte et visuellement audacieuse.

J'ai regardé la série Secret Level sur Amazon Prime, une série qui regroupe des courts métrages sur des licences de jeux-vidéos



Et c'est une pépite visuelle ! Tous sont très bons mais l'épisode sur Warhammer 40K j'ai eu un sourire tout le long !pic.twitter.com/muVPf0TLzD — GAARY (@GaaryWrld) December 17, 2024

Quand arrive la saison 2 de Secret Level sur Prime Video ?

Bonne nouvelle pour les fans, la plateforme a officialisé une saison 2 en décembre 2024. On peut donc en conclure qu’elle croit au potentiel long terme de cette anthologie. Néanmoins, le mystère plane encore sur la date de sortie et, surtout, sur les jeux qui seront adaptés.

Or, cette question est centrale puisque chaque nouveau titre annonce un ton et une esthétique radicalement différents. En attendant, les 15 épisodes de la première saison ont déjà de quoi satisfaire les appétits les plus voraces en récits sci-fi innovants. N’attendez plus et allez voir Secret Level sur Prime Video, puis dites-nous ce que vous en pensez !

