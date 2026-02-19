Invincible saison 4 : Prime Video révèle ces nouvelles infos !

Invincible revient sur nos écrans le 18 mars prochain pour une saison 4 explosive sur Prime Video. La plateforme dévoile enfin le calendrier complet des épisodes pour cette suite qui présage des combats dantesques.

L’attente des fans touche enfin à sa fin après une année de suspens insoutenable pour tous. La plateforme de streaming mise sur une diffusion rythmée pour maintenir l’intérêt du public chaque semaine. Je vous dévoile aujourd’hui l’essentiel sur Invincible saison 4 de Prime Video.

Un lancement massif avec trois épisodes d’un coup

Le coup d’envoi de cette quatrième saison débute d’abord avec une salve généreuse de trois épisodes. Les abonnés pourront découvrir le début des nouvelles épreuves de Mark dès le 18 mars 2026. Cette stratégie contribue à plonger immédiatement les spectateurs au cœur d’une intrigue particulièrement dense.

Par la suite, le service proposera un nouvel opus chaque mardi jusqu’au final du printemps. Le calendrier officiel de Prime Video prévoit ainsi la fin de la saison 4 de Invincible pour le 22 avril prochain. Ce format de huit épisodes respecte par ailleurs la tradition des saisons précédentes de la série animée. Les fans devront donc s’armer de patience entre chaque révélation hebdomadaire sur le destin du héros.

Mark Grayson dans Invincible saison 4 sur Prime Video

Le jeune héros tente de se reconstruire après les événements tragiques de la guerre contre Viltrum. Mark semble plus endurci et marqué psychologiquement par ses récents combats brutaux contre l’ennemi Conquest. Il doit désormais assumer ses choix difficiles et, en même temps, protéger une Terre encore très vulnérable.

Le scénario s’appuie en fait sur l’arc narratif des comics intitulé « La Mort de Tout le Monde ». Robert Kirkman annonce une adaptation fidèle mais agrémentée de quelques surprises inédites pour les lecteurs. Dans Invincible saison 4 de Prime Video, le monde que nous connaissons a totalement changé après les catastrophes globales précédentes. Notre protagoniste devra alors naviguer dans un environnement hostile où d’anciens alliés peuvent devenir suspects.

L’arrivée fracassante du Grand Régent Thragg

Cette nouvelle saison introduit enfin le méchant le plus redoutable de tout l’univers de la série. Le Grand Régent Thragg, leader suprême de l’Empire Viltrumite, fait effectivement son entrée en scène impériale.

L’acteur Lee Pace prête quant à lui sa voix imposante à ce guerrier impitoyable entraîné pour la conquête spatiale. Sa présence dans Invincible saison 4 de Prime Video menace directement la survie de l’humanité. Mais aussi, la paix fragile de la Coalition Planétaire.

Thragg ne reculera devant rien pour restaurer la gloire passée de son peuple de conquérants sanguinaires. Son affrontement inévitable avec Mark Grayson constitue ainsi le point d’orgue très attendu de ce chapitre. Bref, ce duel s’annonce comme l’un des plus violents jamais produits dans une série d’animation adulte.

Qui participera à cette saison 4 de Invincible sur Prime Video ?

La série continue par ailleurs d’attirer des talents de premier plan pour donner vie à ses personnages complexes. Steven Yeun retrouve notamment son rôle de Mark Grayson aux côtés de l’incroyable J.K. Simmons en Omni-Man. La distribution s’enrichit également avec la participation de Danai Gurira dans le rôle de l’extraterrestre Universa.

Matthew Rhys incarnera quant à lui le mystérieux et brillant scientifique connu sous le nom de Dinosaurus. Ce dernier pense pouvoir sauver la planète en éliminant une grande partie de la population humaine. Sandra Oh revient en outre dans Invincible saison 4 de Prime Video. Elle interprète Debbie Grayson, la mère du héros. Cette équipe de comédiens assure donc une profondeur émotionnelle rare à cette production aux enjeux galactiques.

The first 3 episodes of INVINCIBLE Season 4 will release on March 18.



The other 5 episodes will release 1 week after another.



• Episode 4 – March 25

• Episode 5 – April 1

• Episode 6 – April 8

• Episode 7 – April 15

• Episode 8 – April 22 (Earth Day) pic.twitter.com/1JsP6TRqAX — M0h⩜⃝wk (@M0hawkMark) January 23, 2026

La guerre des Viltrumites atteint son paroxysme

Le conflit opposant la Coalition des Planètes à l’Empire Viltrumite devient maintenant le centre de l’intrigue. Mark doit rassembler ses derniers alliés pour faire face à une armada de guerriers quasiment invincibles. Les scènes d’action atteindront sans doute un niveau de qualité technique égal au final de l’an dernier.

Les créateurs de chez Skybound mettent tout en œuvre pour livrer un spectacle visuel totalement époustouflant. Après la saison 4 sur Prime video, Invincible a d’ailleurs reçu le feu vert pour une cinquième saison actuellement en pleine production. L’univers de Robert Kirkman n’a donc pas fini de nous surprendre par sa noirceur assumée. Préparez-vous à vivre deux mois de tensions extrêmes devant vos écrans durant tout ce printemps.

