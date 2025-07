James Cameron planifie une série animée Avatar pour une découverte exclusive de Pandora

Qui aurait cru, en 2009, qu’Avatar deviendrait bien plus qu’un simple film ? Avec ses paysages à couper le souffle et ses Na’vis fascinants, l’œuvre de James Cameron a marqué l’histoire du cinéma.

Après une attente interminable, ce qui fait tout de même 13 ans, Avatar : La Voie de l’eau a confirmé que la magie opérait toujours. Et maintenant, le troisième volet, Le Feu et les Cendres, débarque en décembre 2025. Mais ce n’est pas tout : James Cameron envisage même une série animée !

Pandora comme vous ne l’avez jamais vue selon James Cameron

Dans une interview exclusive avec Empire, le réalisateur de la célèbre saga de films Avatar (James Cameron) a révélé son nouveau projet. Il prévoit de faire une série anthologique animée explorant des récits inédits de l’univers Avatar.

« Je veux raconter des histoires qu’on n’attend pas« , confie-t-il, citant The Animatrix comme inspiration. Ce serait incroyable n’est-ce pas ? Imaginez des origines mystérieuses, des expéditions humaines oubliées qu’il n’a pas mentionné dans les intrigues principales.

Qui sait, on pourrait même découvrir des créatures jamais vue ! Mais le plus amusant, ce serait le fait que tout cela soit fait en animation ! Le réalisateur évoque même un film animé, pour le cinéma ou le streaming. Il y a là de quoi faire saliver les fans.

https://twitter.com/DailyPop__/status/1949900390977122380

Par contre, cette série ne pointera pas son nez tout de suite

Cependant, ne sortez pas le pop corn dans l’immédiat. La série animée sur Avatar n’est pas encore dans les priorités de James Cameron. Il a dit qu’il aimerait bien s’y atteler, mais peut-être d’ici quelques temps. La préparation de ce projet prendra donc son temps.

« On n’a pas encore beaucoup avancé« , admet James Cameron, trop occupé par les suites ciné en cours. « Il faut trouver les bons talents. » D’autant plus qu’il y a un délai à respecter dans la préparation d’un projet.

Après tout, chaque film Avatar est un marathon technologique. Mais le jeu en vaut la chandelle. Cette série pourrait enrichir l’univers comme jamais, avec des détails cachés et des personnages secondaires enfin sous les projecteurs. En attendant… La bande-annonce d’Avatar : Le Feu et les Cendres met le feu aux poudres !

L’avenir d’Avatar : Du cinéma, de l’animation… et après ?

Sinon, pas de répit pour les Sully ! Le nouveau trailer montre une famille déchirée par la guerre. où les enfants doivent devenir des guerriers. Au programme : des combats épiques, des paysages à couper le souffle et une tension palpable. Visiblement, James Cameron compte bien élever les enjeux encore plus haut. Rendez-vous le 19 décembre 2025 pour découvrir si Jake et les siens survivront à cette nouvelle menace.

Entre les 5 films prévus, cette future série animée Avatar et peut-être d’autres surprises, l’univers de Pandora créé par James Cameron n’a pas fini de nous émerveiller. Et si un jour, un jeu vidéo en monde ouvert ou un parc d’attractions encore plus fou voyait le jour ? Avec James Cameron, tout est possible. En attendant, on retient notre souffle pour décembre… et on garde un œil sur les news !

