Secret Level passe au niveau supérieur avec l’annonce de la saison 2

La série Secret Level de Prime Video connaît un succès fulgurant depuis son lancement. Cette anthologie animée, réalisée par Tim Miller, a rapidement trouvé son public grâce à des univers vidéoludiques emblématiques. Après un accueil enthousiaste, Prime Video annonce déjà la production d’une deuxième saison très attendue.

Un démarrage réussi pour la série Secret Level de Prime Video

Dès sa première semaine de diffusion, la série a enregistré plus de 155,3 millions de minutes de visionnage aux États-Unis. Ce chiffre impressionnant témoigne de son succès. Bien sûr, le site de streaming ne précise pas exactement combien d’utilisateurs ont regardé la série. On estime malgré tout que la série a pu séduire environ 1,4 million d’Américains. Ce lancement record place Secret Level comme l’une des séries animées les plus populaires de la plateforme. Cela consolide bien son statut de référence dans le domaine.

Fort de cette popularité, Prime Video a rapidement donné son feu vert pour une deuxième saison de la série Secret Level. Les spectateurs se demandent désormais quels univers vidéoludiques on explorera dans les nouveaux épisodes. La première saison a fait appel à des licences populaires telles que Donjons & Dragons, Pac-Man ou The Outer Worlds. Les attentes sont donc grandes pour la suite.

De nouvelles franchises iconiques sur le point de débarquer ?

La saison 2 de la série animée Secret Level de Prime Video pourrait bien explorer des univers encore inédits ou peu exploités à l’écran. L’apparition de God of War dans la première saison a déjà suscité un vif intérêt. Les fans espèrent voir davantage de franchises populaires dans la suite. Parmi les licences que le public attend le plus, on retrouve Bioshock, Mass Effect ou encore Horizon Forbidden West. Par contre, cette dernière fait déjà l’objet d’une série sur Netflix.

Two New Levels Unlocked – Largest Debut for a New Animated Series and a Season 2 of #SecretLevel! pic.twitter.com/oslQtfFGe1 December 17, 2024

La série Secret Level de Prime Video pourrait également intégrer des jeux vidéo récents et prometteurs. Citons notamment Black Myth : Wukong ou Astrobot. En plus de ces titres modernes, la série pourrait jouer sur la nostalgie avec des classiques comme Rayman ou Oddworld. Ce mélange de franchises cultes et de jeux émergents permet à Secret Level de continuer à captiver les fans tout en explorant de nouveaux horizons. Le développement de la saison 2 est en cours, mais les premières pistes annoncent déjà un nouveau succès.

