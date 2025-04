Pourquoi mon téléphone ne charge plus et comment y remédier ?

« Mon téléphone ne charge plus ? Même après l’avoir branché toute la nuit ». Ne cédez pas à la frustration. Moins grave que vous le croyez, le problème vient souvent d’un détail insoupçonné. Découvrez les raisons qui bloquent la charge de la batterie de votre précieux smartphone et comment les résoudre en 2 minutes !

Des problèmes de matériel et de branchement

Commencez par vérifier les éléments physiques. Testez avec un autre câble ou un boîtier qui fonctionne pour voir si votre téléphone charge à nouveau. Dans l’affirmative, changez d’accessoires. Puis, inspectez le port de charge de votre téléphone : la poussière, la saleté ou des dommages physiques peuvent empêcher une bonne connexion. Nettoyez-le alors délicatement avec un cure-dent en bois ou une brosse souple.

Certains modèles sont particulièrement sensibles aux problèmes de port de charge. À titre d’exemples, les Samsung Galaxy S20 et S21 présentent des problèmes récurrents de connectivité au niveau du port USB-C. De même, certains modèles d’iPhone rencontrent des difficultés de charge avec des câbles non certifiés MFi (Made for iPhone). Vérifiez également la multiprise utilisée. Branchez directement le chargeur sur une prise murale plus stable.

Des problèmes liés à la batterie et au logiciel

Si votre téléphone a plus de deux ans, la batterie pourrait être usée. Pensez ainsi à consulter son état dans les paramètres : sur Android (Paramètres > Batterie) et sur iPhone (Réglages > Batterie > État de la batterie). Une batterie qui se décharge trop rapidement, gonfle ou surchauffe doit être remplacée. Les modèles comme le Google Pixel 6 et 6 Pro présentent parfois des problèmes de calibration de batterie après des mises à jour, ce qui nécessite une réinitialisation des paramètres. De même, certains téléphones OnePlus ont connu des soucis de charge rapide après la mise à jour vers OxygenOS 12.

Un redémarrage forcé peut résoudre les bugs logiciels temporaires. La méthode varie toutefois selon les modèles : sur iPhone 8 et plus, appuyez rapidement sur Volume +, puis Volume –, puis maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Sur Android, maintenez Power + Volume bas pendant 10 secondes. Les mises à jour système peuvent aussi affecter la charge. Vérifiez si une mise à jour est disponible ou si une récente a pu causer le problème. En cas de doute, démarrez en mode sans échec (sur Android : maintenez Power > appuyez sur Éteindre > Redémarrer en mode sans échec) pour vérifier si une application tierce est en cause.

Des cas particuliers et des solutions avancées

Si vous vous servez d’un chargeur sans fil, assurez-vous que le téléphone est bien aligné sur le socle et qu’aucun objet métallique ou étui trop épais n’interfère. Certains modèles Xiaomi Mi sont, par exemple, connus pour leur sensibilité à la position sur les chargeurs Qi. Par ailleurs, l’humidité peut aussi bloquer la charge, surtout sur iPhone, qui affiche un avertissement dans ce cas. Un séchage avec un chiffon sec et une attente de quelques heures suffisent généralement.

Évitez également les températures extrêmes (moins de 0 °C ou plus de 35 °C), qui peuvent interrompre la charge pour des raisons de sécurité. Les iPhone sont particulièrement sensibles à ce problème, avec des messages d’avertissement spécifiques qui apparaissent en cas de température inadaptée. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, le problème peut être matériel (port de charge endommagé, circuit interne défectueux). C’est la situation qui nécessite consulter un réparateur professionnel pour un diagnostic précis.

