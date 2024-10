OxygenOS 15 : le système d’exploitation OnePlus le plus avancé

OnePlus lève le voile sur OxygenOS 15, son tout dernier système d’exploitation pour mobile, disponible en version bêta sur le OnePlus 12. Entre fluidité, sécurité renforcée et IA avancée, cette mise à jour promet une expérience utilisateur plus rapide et immersive. Découvrons ensemble les innovations majeures de ce système conçu pour booster à la fois créativité et productivité.

Un système plus rapide et des animations fluides

Avec OxygenOS 15, OnePlus souhaite améliorer la fluidité et les performances de ses smartphones. Le fabricant chinois innove avec le « traitement parallèle« . C’est une technologie qui permet de renforcer la stabilité du système même lorsque l’utilisateur enchaîne les applications. Le passage d’une application à une autre devient ainsi plus rapide. Elle offre une expérience sans ralentissement, un atout pour ceux qui sollicitent intensivement leur appareil.

Un effort a également été fait pour optimiser l’espace de stockage! Des fonctionnalités redondantes ont été supprimées. Je pense que cela va alléger près de 20 % la taille du système par rapport à OxygenOS 14 sur le OnePlus 12. Cette stratégie vise à offrir aux utilisateurs plus de place pour leurs applications et fichiers personnels. « Avec OxygenOS 15, nous visons à créer un produit qui résonne avec nos utilisateurs, en intégrant des fonctionnalités IA avancées et un design unique qu’ils ont contribué à façonner », explique Arthur Lam, directeur du produit OxygenOS. En effet, cette nouvelle version ne se contente pas de proposer des améliorations techniques ; elle introduit également des options esthétiques variées pour renforcer l’expérience visuelle de l’utilisateur.

Une intelligence artificielle au service de la photographie

L’IA occupe une place centrale dans les innovations d’OxygenOS 15, notamment dans le domaine de la photographie. La fonction AI Detail Boost transforme les images de faible résolution en visuels 4K en quelques secondes. L’utilisateur profite ainsi d’une qualité professionnelle pour les photos capturées avec un smartphone. Quant aux clichés pris à travers des surfaces vitrées, ils ne sont plus compromis par des reflets gênants grâce à AI Reflection Eraser, une technologie capable d’effacer en un clic les reflets indésirables pour une image plus nette. Les utilisateurs peuvent aussi compter sur AI Unblur pour corriger automatiquement les images floues. Ces améliorations marquent un réel bond en avant pour la photographie mobile, avec un accent mis sur la simplification des processus de retouche.

L’assistant Google Gemini, intégré dans OxygenOS 15, joue aussi un rôle de soutien pour la productivité des utilisateurs. Il permet des interactions vocales en temps réel pour offrir des fonctionnalités variées comme la recherche intelligente ou la numérisation de cartes d’embarquement. Ce partenariat avec Google enrichit encore davantage les capacités du système. Je trouve que le quotidien des utilisateurs est facilité dans leurs tâches professionnelles et personnelles.

Une sécurité accrue pour une meilleure confidentialité

OnePlus place la sécurité des données au cœur de cette mise à jour. Avec Google Play Protect, le système d’exploitation analyse en temps réel les comportements des applications afin de détecter toute activité suspecte. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une protection accrue face aux logiciels malveillants. OxygenOS 15 propose également de nouvelles protections contre le vol. En cas de tentative de vol, le système bloque l’accès au téléphone grâce à une détection automatisée de mouvements suspects. En plus de cela, un verrouillage hors ligne est activé si l’appareil est mis hors réseau. Cela empêche les voleurs d’accéder aux données personnelles.

Les données biométriques renforcent encore la sécurité des informations, notamment pour les actions sensibles telles que la désactivation des fonctions de protection. OnePlus ne se contente pas d’apporter une mise à jour esthétique ou technique avec OxygenOS 15 : l’entreprise propose une plateforme véritablement enrichie et adaptée aux attentes des utilisateurs. Avec l’IA et la sécurité au centre de son système, je me dit que le fabricant répond aux besoins d’une clientèle toujours plus exigeante en matière de performance et de protection des données.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

