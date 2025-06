Pourquoi ce film est l’unique échec cuisant du légendaire studio Ghibli ?

Le Studio Ghibli réalise normalement des chefs d’œuvres d’animation qui sont passés à la postérité. Mais dans la liste de leurs longs métrages, il y a un film qualifié d’échec légendaire chez Ghibli. Réalisé par Gorō Miyazaki, c’est : Earwig and the Witch.

Ce long métrage est le premier et l’unique film du studio en animation 3D. Mais c’est une telle déception qu’il est intéressant d’en parler.

Une transition maladroitement réalisée vers la 3D

L’un des aspects les plus frappants d’Earwig and the Witch, l’échec légendaire du studio Ghibli est son style d’animation. Le studio Ghibli est reconnu pour ses dessins méticuleux faits à la main. Ils apportent chaleur et charme à chaque image retranscrite sur petit ou grand écran.

En revanche, ce film rompt avec cette tradition. En adoptant l’animation 3D en images de synthèse, c’est une catastrophe. Alors que d’autres studios ont réussi à utiliser au mieux cette technologie comme dans Ne Zha, Ghibli a échoué.

Cette réalisation signée Gorō Miyazaki n’est pas magique pour un sous. On a plus droit à un film d’épouvante pour enfant. Les personnages ressemblent à des cartoons de série TV bas de gamme. Et les environnements manquent profondément de texture. Cela ne fait pas du tout rêver contrairement à ce que produit le Ghibi en 2D. C’est sans doute pourquoi de nombreux fans ont boudé ce film d’animation.

Earwig and the Witch is worse than Turbo pic.twitter.com/jIoFT92FSi — Billy from the Grim Adventures of Billy and Mandy (@BillyBnMReal) April 25, 2025

Une histoire et des personnages décevants

La 3D mise de côté, l’intrigue de cet échec légendaire du studio Ghibli adaptée d’un roman de Diana Wynne Jones présente une histoire saccadée. Si le récit de Earwig, une jeune orpheline dotée de pouvoirs magiques vivant avec une sorcière, est censé captiver le public, son adaptation en animé l’a ratée.

Bien que le concept soit prometteur, l’exécution laisse à désirer. Les motivations des personnages sont superficielles et les relations manquent de profondeur. Contrairement aux récits nuancés qui ont fait la renommée de Ghibli, ce film semble précipité et inégal.

Les spectateurs n’ont ressenti ni émerveillement ni empathie. Certains l’ont qualifié de tout juste “regardable”. Mais si vous êtes à la recherche d’un Ghibli digne de ce nom: Ponyo, Kiki la petite sorcière ou le Garçon et le Héron sont à voir. Inutile de gaspiller son temps à regarder ce film complètement descendu par les critiques.

Earwig and the Witch : le faux pas du Studio Ghibli

Pour suivre, pour de nombreux admirateurs de Ghibli, Earwig and the Witch représente une trahison des valeurs fondamentales du studio. Il manque la magie, la richesse émotionnelle et l’art visuel qui ont fait des films de Ghibli des classiques bien-aimés.

Même les spectateurs occasionnels, peu familiers avec l’héritage du studio, pourraient trouver ce film peu inspirant et oubliable, bien que certains fans aient salué la tentative d’innovation avec l’animation 3D.

L’exécution médiocre a éclipsé toute ambition expérimentale. Le manque de chaleur des personnages, les visuels peu inspirés et l’intrigue décousue se combinent pour faire de ce film le mal aimé de la collection Ghibli. Cette expérience en 3D CGI, malgré son potentiel, n’est pas à la hauteur du fier héritage du studio.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn