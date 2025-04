A la fin de Kiki la petite sorcière, pourquoi Jiji ne parle plus ? Ghibli nous répond 

Le film d’animation du Studio Ghibli “Kiki la petite sorcière” est sorti en 1989, mais à la fin, une question taraude les fans les fans depuis des années : pourquoi Kiki et Jiji n’arrivent plus à communiquer via la parole ?

C’est un petit mystère qu’on va maintenant élucider puisque c’est la production elle-même qui y apporte une réponse. Voici donc ce qui est dit sur le sujet.

Jiji et Kiki au début de cette histoire Ghibli

Le film d’animation Kiki la petite sorcière commence avec l’héroïne qui réfléchit allongée dans l’herbe, une radio à côté d’elle. Soudain, elle entend les prévisions météo et décide que c’est le bon jour pour quitter son foyer.

A tout juste 13 ans, il est possible chez les sorcières de cet univers de partir seules à l’aventure. Et c’est précisément ce que la jeune Kiki a fait, avec la bénédiction de ses parents, en étant accompagnée de son chat gardien bavard Jiji.

Une aventure qui commence merveilleusement mais qui se complique

La suite de l’histoire est pleine de péripéties. Kiki trouvera une belle ville près de la mer où s’installer. Mais pour parvenir à trouver un logis, ce n’était pas facile. Mais son enthousiasme et sa confiance en elle l’ont bien aidé.

De même, une fois hébergée par le gentil couple de boulangers chez qui elle travaille en tant que livreuse sur balai, la vie de tous les jours est pleine de surprises. Au cours de leurs rencontres, Kiki et Jiji se font une idée de la vie dans sa globalité. Ils ont dû surmonter pas mal d’embûches durant les livraisons.

Pendant un moment, on remarque que Jiji est toujours là. Mais quand la jeune sorcière se rapproche de Tombo et envie la vie des jeunes filles de son âge son pouvoir s’affaiblit.

Kiki désenchantée, Jiji perd la parole

Les choses se précipitent alors. Devenue peu sûre d’elle, Kiki n’arrive même plus à voler et casse le balai que sa mère lui a confié lors d’un essai de vol. Et c’est pire quand elle rentre chez Osono et que notre héroïne Ghibli s’aperçoit qu’elle ne peut même plus communiquer avec Jiji.

Dépitée et perdue, elle s’enferme sur elle. Heureusement, sa nouvelle amie peintre qui est venue la voir lui remonte le moral. Mais c’est en étant remercier par l’une de ces clientes pour son travail bien fait qu’elle reprend confiance en ses capacités.

Un sauvetage qui dit tout

Alors qu’elle est encore chez la dame qui l’a remercié en lui préparant une tourte, Barsa sa servante les avertit qu’un accident impliquant un dirigeable est en train de se passer en ville. Kiki voit alors que Tombo est impliqué et qu’il est en danger.

Elle fonce alors rejoindre la scène et force alors le retour de son pouvoir. Cela a été grâce à l’aide du balai d’un concierge ayant assisté, comme le public de la ville, à l’incident du dirigeable.

Tout se finit alors bien. A la fin du film d’animation Ghibli, on voit Kiki acclamer par la foule et Jiji qui lui grimpe de nouveau sur l’épaule. Mais il ne parle plus. Ce n’est pas grave car Kiki l’a accepté.

Ce que dit Ghibli sur Kiki et Jiji

En effet, les producteurs de Ghibli et Hayao Miyazaki lui-même ont dit que Jiji n’a jamais parlé à Kiki. C’était la voix intérieure de cette dernière qu’elle projettait sur son chat, le rendant ainsi magique.

Puis, après l’incident du dirigeable et le fait qu’elle retrouve son pouvoir, Kiki a gagné en assurance. Jiji, son chat, est bien entendu resté à ses côtés (avec son petit). Mais il ne parle plus. Désormais, les deux protagonistes n’ont plus à échanger de paroles parce que Kiki a mûri.

Et selon Miyazaki, c’est désormais par le cœur qu’ils communiquent. Ce qui est très beau en soi. Mais si vous désirez en savoir plus sur la suite de leurs aventures, “Kiki la petite sorcière” est une histoire venant d’un livre pour enfants qui fait 6 volumes.

