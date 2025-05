Pennywise est prêt à terroriser toute la ville dans la nouvelle série IT de HBO

HBO frappe un grand coup avec Welcome to Derry, la série préquelle de « IT ». Elle s’apprête à revisiter la légende horrifique du clown le plus terrifiant du petit écran.

La nouvelle série HBO IT vient de sortir une première bande-annonce glaçante. Elle plonge les fans dans les origines maudites de Derry, plusieurs décennies avant les événements des films. Mystère, angoisse et nouvelles révélations rythmeront ce voyage dans l’enfer de la petite ville imaginée par Stephen King.

Un trailer glaçant qui replonge Derry dans la terreur

La bande-annonce de Welcome to Derry dévoile une atmosphère pesante qui s’inspire directement des classiques de l’horreur. Avec des visions cauchemardesques, chaque plan du trailer de IT par HBO distille une tension croissante. On peut donc s’attendre à revisiter les mythes urbains qui hantent Derry. De plus, on y découvre des croquis du passé de Pennywise et des ballons rouges inquiétants. Et n’oublions pas les scènes sinistres dans les égouts, emblèmes incontournables de l’univers de « Ça ».

Ce prequel, basé sur l’œuvre de Stephen King, revient sur la genèse du mal à Derry, bien avant la création du Club des Ratés. Si le trailer ne révèle que très peu d’informations sur l’intrigue, il installe un climat de peur constante. La bande-annonce de la série HBO IT multiplie également les clins d’œil à l’œuvre originale. Le grain 80’s, la musique oppressante et l’ambiance brumeuse devraient séduire aussi bien les fans historiques que les nouveaux amateurs.

Thèmes centraux et personnages de IT par HBO

D’après ce qu’on sait, la série explorera l’installation du mal à Derry. Racisme, intolérance et exclus sociaux font ainsi partie des thématiques fortes. On assistera alors à la transformation de la ville et à l’émergence de Pennywise. La série IT disponible sur HBO présente ce dernier comme une entité qui prend racine dans les peurs collectives. Cela se passe longtemps avant de devenir le clown tueur.

Côté casting, Welcome to Derry présente de nouveaux personnages inédits, bien différents du Club des Ratés. Peu de détails filtrent à ce stade mais la série présage un aperçu approfondi sur les premiers héros et victimes de Derry. Ces derniers sont tous amenés à découvrir la vraie nature de ce mal antique. Entre horreur psychologique et drame humain, l’intrigue de IT de HBO compte renouveler l’expérience d’angoisse qui a fait le succès de la saga.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn