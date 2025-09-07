Peacemaker Saison 2 Épisode 3 : Révélations et le retour d’un héros du DCEU!

Accrochez-vous, ça déménage ! Le troisième épisode de Peacemaker saison 2 balance des révélations explosives et réserve une surprise de taille dans le DCEU : le retour ultra-secret d’un héros iconique auquel vous ne vous attendez pas !

Entre twists scénaristiques, humour décapant et action à fond, James Gunn nous offre encore du lourd. Préparez-vous à hurler de rire et de surprise – cet épisode change définitivement la donne !

Peacemaker Saison 2 Épisode 3 : Retour choquant et révélations explosives

L’épisode 3 de Peacemaker saison 2, intitulé Another Rick Up My Sleeve, a livré des surprises de taille, dont le retour inattendu de Rick Flag Jr., interprété par Joel Kinnaman. Ce dernier apparaît dans un flashback révélant une relation secrète avec Emilia Harcourt il y a trois ans.

Il en a aussi une dans l’univers alternatif où il est toujours en vie et fiancé à cette dernière. Cette réapparition éclaire sous un jour nouveau la dynamique entre Harcourt et Peacemaker, notamment la froideur de la première depuis la mort de Flag dans The Suicide Squad.

Un saut dimensionnel aux conséquences imprévues

Christopher Smith, alias Peacemaker, poursuit son exploration de l’univers alternatif où il est accueilli en héros après avoir neutralisé un groupe terroriste et désamorcé une bombe. Séduit par cette réalité où il peut enfin entrevoir une romance avec une version alternative d’Harcourt, il décide de retourner brièvement dans son monde pour régler ses comptes.

Malheureusement, son retour coïncide avec l’arrivée des agents d’A.R.G.U.S., dirigés par Rick Flag Sr., qui enquêtent sur les énergies interdimensionnelles émises depuis sa maison.

Harcourt et Flag : une histoire d’amour et de trahison

Le flashback inaugural de l’épisode dévoile la relation passionnée entre Harcourt et Rick Flag Jr., qui trompait Ensorceleuse (June Moon) avec elle. Leur lien était bien plus qu’une simple aventure ; Flag envisageait même de quitter Ensorceleuse pour Harcourt.

Cette révélation explique pourquoi Harcourt garde ses distances avec Peacemaker : celui-ci a tué l’homme qu’elle aimait et qui était son meilleur ami. Cette couche narrative ajoute une profondeur émotionnelle inédite à son personnage.

Michael Rooker incarne un chasseur d’aigles impitoyable

Michael Rooker, habitué des productions de James Gunn, fait son retour dans l’univers DC dans le rôle de Red St. Wild, un chasseur d’aigles engagé par A.R.G.U.S. pour éliminer Eagly.

Contrairement à son précédent personnage (Savant dans The Suicide Squad), il incarne ici un antagoniste nouveau, prêt à tout pour abattre le fidèle compagnon ailé de Peacemaker. Son intervention intervient alors qu’A.R.G.U.S. s’apprête à donner l’assaut sur la maison de Chris.

Eagly, cible prioritaire d’A.R.G.U.S.

La popularité d’Eagly auprès des fans lui vaut désormais une place centrale dans l’intrigue. Après avoir mis en déroute une première équipe d’A.R.G.U.S., l’aigle devient la cible de Red St. Wild.

La scène finale de l’épisode, où les forces gouvernementales envahissent la maison de Peacemaker au moment même où il revient de sa dimension alternative, promet un affrontement tendu dans le prochain épisode.

Une recontextualisation brillante de l’univers DC

James Gunn profite de cet épisode pour tisser des liens entre les différentes œuvres du DCU. Le flashback avec Rick Flag Jr. ancre Peacemaker dans la continuité de The Suicide Squad, tandis que le thème des portails interdimensionnels fait écho aux événements de Superman.

Ce mélange d’action, d’humour et d’émotion, porté par des performances solides (notamment celle de John Cena), confirme que Peacemaker reste l’une des séries les plus audacieuses et imprévisibles de l’univers super héroïque.

