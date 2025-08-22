Peacemaker Saison 2 : comment la série va se connecter à Superman et au nouveau DCU

La série culte Peacemaker de James Gunn fait son grand retour et se fond parfaitement dans l’univers rebooté du DCU. Comment ? En remplaçant carrément la Justice League par la Justice Gang (déjà vue dans Superman) dans un recap audacieux.

Peacemaker tente même de rejoindre l’équipe, entre deux blagues potaches sur Green Lantern. Tandis que des liens se tissent avec Superman et Créature Commandos. Accrochez-vous, le chaos n’a jamais été aussi drôle et connecté !

Peacemaker Saison 2 : Bienvenue dans le DCU, où l’humour et les balles s’entrechoquent !

La saison 2 de Peacemaker débarque le 21 août 2025 sur Max. Et une chose est sûre : James Gunn a définitivement ancré la série dans le DCU rebooté. Finis les soucis de multivers ou de timelines parallèles.

Le mercenaire patriotique (toujours incarné par John Cena) évolue désormais dans le même univers que le Superman de David Corenswet . Comment ? Grâce à un générique « previously on » aussi surprenant qu’efficace, qui réécrit subtilement le passé pour intégrer la nouvelle continuité . On dit donc aurevoir au DCEU, place au DCU !

Un « previously on » qui change (vraiment) la donne

Dès les premières secondes de la saison 2 de Peacemaker, James Gunn assume le ton. Le résumé des événements passés inclut des références directes à Superman et replace Peacemaker dans le DCU. Plus besoin d’explications alambiquées sur les dimensions alternatives.

Le personnage appartient bel et bien au même monde que les nouveaux héros de Gunn . Cela prouve que le réalisateur maîtrise l’art de la transition sans se prendre au sérieux.

Peacemaker et Superman : même combat, même univers

Le caméo de Peacemaker dans Superman n’était donc pas un simple clin d’œil, mais un véritable lien narratif . La saison 2 se déroule donc après les événements du film. Et les références au nouvel homme d’acier devraient être légion.

Reste à savoir si le héros à casque se joindra à la Justice Gang (déjà aperçue dans Superman) ou s’il préférera régler ses comptes en solo… avec l’humour grinçant qu’on lui connaît.

Gunn contre le multivers : place à la cohérence

Alors que Marvel multiplie les dimensions, James Gunn assume un choix radical : pas de multivers dans le DCU. Pas question de parler de théories fumeuses sur le sujet, place à un univers unique et interconnecté.

Les seules exceptions sont les projets hors-série comme The Batman de Matt Reeves. Pour le reste, le DCU avance main dans la main, de Superman à Peacemaker, en passant par les futurs Créature Commandos.

L’avenir s’annonce explosif (et hilarant)

Avec cette intégration fluide, Peacemaker s’impose comme une pierre angulaire du DCU. La série conserve son ton unique – mélange de violence, d’émotion et de blagues potaches – tout en servant de pont entre les projets Gunn.

John Cena incarne toujours à la perfection cet anti-héros attachant. Et l’arrivée de nouveaux personnages promet des dynamiques hilarantes . Il y a en tout une certitude : le DCU a trouvé son style, et il n’a pas fini de nous surprendre.

