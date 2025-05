L’arrivée de Peacemaker saison 2 va peaufiner le DCU de James Gunn sur Max !

La série Peacemaker revient sur Max avec une saison 2. Elle semble bien décidée à s’imposer comme la pièce maîtresse du DC Universe version James Gunn

La saison 2 de Peacemaker arrive bientôt sur la plateforme Max. Annoncée pour le mois d’août, cette suite va poursuivre les aventures déjantées de John Cena. En même temps, elle intégrera les nouveaux codes du DCU. Entre caméos, nouveaux personnages et liens directs avec Superman, la série affirme son rôle dans la refonte de l’univers partagé.

La continuation de la série Peacemaker avec John Cena sera disponible dès le 21 août 2025 à 21h sur Max. L’acteur reprend son rôle du justicier improbable dans Peacemaker saison 2 sur Max. Quelques visages familiers l’accompagnent également dans cette aventure. Citons comme exemple Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma et Steve Agee. Parmi les nouveautés, on a Frank Grillo, David Denman, Sol Rodriguez et Tim Meadows. Ils rejoignent la distribution pour rafraîchir l’intrigue et apporter de nouveaux enjeux.

Ce chapitre se distingue en se déroulant dans le nouvel univers DCU qu’a initié James Gunn. Pour rappel, la première saison de Peacemaker appartenait encore au DCEU. La série va ainsi clarifier le “multivers”. Elle introduira également des confrontations entre plusieurs versions de Peacemaker. Cette nouvelle saison rendra donc hommage à l’héritage tout en jetant les bases d’un nouvel élan narratif.

Ce que nous réserve la saison 2 de Peacemaker sur Max

La saison précédente avait déjà introduit des membres de la Justice League en clin d’œil. En ce qui concerne la suivante, elle va plus loin. Un extrait de la bande-annonce dévoile en fait Peacemaker en plein “casting” gênant. Il se retrouve devant le Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced) et Maxwell Lord (Sean Gunn). L’ambiance dans la saison 2 de Peacemaker est toutefois plus fun et décomplexée que l’ancienne équipe DC.

Ce lien direct avec les nouvelles figures du DCU, notamment Superman, inscrit Peacemaker dans une dynamique plus large. Le film Superman de James Gunn, attendu en juillet 2025, marquera par ailleurs un tournant dans le nouveau DCU. Avec cette saison 2 sur la plateforme Max, Peacemaker s’impose ainsi comme une pièce maîtresse de sa stratégie d’un univers cohérent et connecté.

L’autre grande intrigue tourne en outre autour de Rick Flag Sr. (Frank Grillo). Celui-ci est devenu patron de l’A.R.G.U.S. après Amanda Waller. Il s’est également lancé dans une quête de vengeance contre Peacemaker, pour la mort de son fils dans The Suicide Squad. On peut alors s’attendre à des affrontements plus intimes et nuancés, mais avec un regard neuf sur la mythologie DC. Peacemaker saison 2 devient donc la nouvelle boussole du DCU sur Max. La série fusionne humour, action et ambitions de franchise.

Hâte de voir cette saison 2 de #Peacemaker 🦅 J'ai tellement été surpris par cette série et le personnage en lui même que c'est impossible de passer à côté pour moi 😛 pic.twitter.com/hgm8GFjZm4 — Yrithyll (@Yrithyll) May 9, 2025

