Réunions hybrides : la solution 360° signée Owl Labs et Lenovo

Owl Labs et Lenovo s’unissent pour lancer des solutions Microsoft Teams Rooms à 360° basées sur l’IA. Une nouvelle facette de la visioconférence hybride, plus fluide, plus inclusive et conçue pour les entreprises modernes.

Le travail hybride a redéfini la manière dont les équipes communiquent. Face à ce changement, Owl Labs et Lenovo dévoilent une gamme de solutions Microsoft Teams Rooms (MTR-W) à 360°, qui associe intelligence artificielle et technologie immersive. Leur ambition : créer des réunions plus naturelles et efficaces. Cette alliance positionne les deux marques au cœur de la transformation numérique des espaces collaboratifs.

Une collaboration technologique à 360 degrés

Owl Labs, pionnier des technologies collaboratives fondées sur l’IA, et Lenovo, géant mondial du matériel informatique, unissent leurs forces pour lancer à l’échelle mondiale des solutions Microsoft Teams Rooms (MTR-W) à 360 degrés. Cette offre associe les célèbres caméras Meeting Owl 3 et 4+ aux systèmes ThinkSmart Core et Tiny Kit de Lenovo. Ensemble, ces appareils transforment n’importe quelle salle en un environnement immersif et intuitif dans lequel chaque participant bénéficie d’une visibilité et d’un son parfaits, quel que soit son emplacement.

Selon Frost & Sullivan, le marché mondial des appareils de visioconférence atteindra 7,8 milliards de dollars d’ici 2029. Owl Labs devient ainsi le premier fabricant à proposer une solution 360° certifiée Microsoft Teams Rooms en partenariat avec Lenovo, un positionnement stratégique sur un marché en pleine expansion.

La technologie au service d’une collaboration fluide

Cette nouvelle génération de dispositifs met en avant la simplicité et la performance. Le Meeting Owl 4+, récemment certifié Microsoft Teams, garantit une compatibilité totale avec les outils collaboratifs de Microsoft. Combiné aux ThinkSmart Core et Tiny Kit de Lenovo, il offre une installation rapide et une gestion centralisée des réunions.

Frank Weishaupt, PDG d’Owl Labs, résume l’ambition commune : « Le travail hybride exige une technologie qui fonctionne pour tout le monde, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. Avec Lenovo, nous redéfinissons les standards de la collaboration inclusive ». Cette offre s’adresse aussi bien aux PME qui cherchent à moderniser leurs équipements qu’aux grands groupes qui souhaitent optimiser leurs espaces. Les appareils MTR-W reposent sur un système d’exploitation sécurisé et évolutif. Ce dernier garantit une pérennité technologique et une maintenance simplifiée.

Des espaces modulaires pensés pour le travail hybride

Les défis du travail hybride dépassent la simple connectivité. Selon une étude Owl Labs, 82 % des employés perdent du temps à cause de problèmes techniques. En réponse, la solution conjointe Owl Labs–Lenovo associe vidéo 360°, contrôle tactile et gestion unifiée de la salle : une promesse d’efficacité et de simplicité. Les offres sont variées. Du Meeting Owl 3 avec ThinkSmart Tiny Kit (2 356 €) à la version haut de gamme Meeting Owl 4+ et ThinkSmart Core (5 074 €), toutes sont disponibles via Ingram Micro. Ces configurations couvrent les besoins des petites salles comme des grands espaces collaboratifs.

Marcus Kennedy, directeur Smart Collaboration chez Lenovo, confirme : « En intégrant la vision 360° d’Owl Labs à notre portefeuille ThinkSmart, nous offrons une expérience audiovisuelle alimentée par l’IA, conçue pour des réunions hybrides plus inclusives ». Distribuées dès octobre 2025 en Europe et en Amérique du Nord, ces solutions posent les bases d’un nouveau standard pour les environnements hybrides : des réunions plus naturelles, plus interactives et surtout centrées sur les besoins humains.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



