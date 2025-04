Routeur 5G portable : fini la galère du télétravail mobile avec NETGEAR®

Alors que les télétravailleurs se heurtent à des limitations de plus en plus fréquentes dans les cafés et espaces publics, une nouvelle manière de travailler en mobilité s’impose. NETGEAR répond à cette tendance avec son routeur 5G Nighthawk M3, une solution puissante, sécurisée et nomade. Grâce à sa technologie avancée, il devient possible de rester connecté n’importe où sans dépendre du WiFi public. Le télétravail s’émancipe ainsi des contraintes habituelles.

Cadre de moins en moins accueillant pour les travailleurs nomades

Travailler depuis un café n’a jamais été aussi compliqué. De plus en plus d’établissements imposent des restrictions aux clients prolongés : limitation du temps passé à table, WiFi payant voire coupé, interdiction des ordinateurs en période d’affluence. Une tendance qui pousse les télétravailleurs à repenser leur quotidien, souvent contraints de revenir à un domicile parfois mal équipé ou peu ergonomique.

Selon une étude citée par NETGEAR, si 92 % des télétravailleurs français travaillent encore depuis chez eux, 21 % privilégient ponctuellement des lieux tiers comme les cafés ou les espaces de coworking. Mais ces options se réduisent. L’essor du travail hybride et l’envie de varier les lieux de travail se heurtent désormais à des limites concrètes.

Nighthawk M3 : la promesse d’un WiFi 5G personnel, stable et sécurisé

Pour répondre à cette nouvelle donne, NETGEAR mise sur un principe simple : reprendre le contrôle de sa connexion. Le routeur mobile Nighthawk M3 incarne cette philosophie avec une connectivité 5G haut débit (jusqu’à 2,5 Gbps), compatible WiFi 6, capable de connecter jusqu’à 32 appareils simultanément.

Développé avec les technologies Qualcomm, l’appareil s’adresse à ceux qui refusent les compromis sur la productivité, même loin d’un bureau fixe. Une conférence dans un parc, un appel visio dans un train ou un projet à terminer depuis un Airbnb deviennent des scénarios réalistes. Je trouve que cette solution offre une alternative crédible aux réseaux publics, souvent instables ou peu sécurisés.

Une autonomie pensée pour la mobilité et des usages étendus

Ce routeur ne se limite pas aux déplacements. Avec une autonomie de 13 heures, il suit sans faillir une journée complète de travail. Utilisé en mode filaire, il peut couvrir jusqu’à 1 000 m² pour transformer un logement en véritable hub connecté. En cas de coupure de courant, il assure même la continuité de la connexion pour les objets intelligents. Un point mérite l’attention : la couverture mondiale. Le Nighthawk M3 fonctionne dans plus de 125 pays, avec une gestion simplifiée des cartes SIM. Pour les professionnels en itinérance, c’est une garantie de continuité. Ce lancement intervient à un moment où l’exigence de liberté et de flexibilité au travail n’a jamais été aussi forte.

