OnePlus Open Apex : un smartphone pliable d’exception

Le OnePlus Open Apex Edition arrive avec des innovations de pointe en matière de sécurité et d'édition d'images. La marque consolide ainsi sa position dans le marché des smartphones pliables. Ce nouveau modèle, dévoilé dans un coloris inédit appelé Crimson Shadow, propose des fonctionnalités avancées de sécurité, de stockage, et d'édition d'images par intelligence artificielle (IA), redéfinissant ainsi l'expérience utilisateur d'un smartphone pliable haut de gamme.

Une expérience utilisateur enrichie grâce à des fonctionnalités haut de gamme

Le OnePlus Open Apex Edition se distingue par ses caractéristiques techniques avancées. Ce smartphone est équipé de 16 Go de RAM LPDDR5X et d'une mémoire interne de 1 To UFS 4.0. Selon Kinder Liu, président de OnePlus, « Le OnePlus Open est un chef-d'œuvre de flagship pliable qui intègre avec audace nos technologies les plus avancées. » Grâce à ces spécifications, l'appareil promet une utilisation fluide, même lors des tâches les plus exigeantes.

En outre, ce modèle introduit des fonctions d'édition d'images par IA comme AI Eraser et AI Smart Cutout. Ces dernières permettent de supprimer ou d'extraire facilement des éléments d'une photo. Ces innovations facilitent la création d'images de qualité professionnelle pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes, qu'ils soient amateurs de photographie ou créateurs de contenu.

Le OnePlus Open Apex Edition n'est pas seulement puissant, il est aussi conçu pour protéger les données des utilisateurs. Il est doté d'une puce de sécurité indépendante. Plus qu'un détail, cela garantit une protection maximale des informations personnelles. Le mode VIP, exclusif à ce modèle, renforce encore davantage la sécurité. Il permet de désactiver les microphones et caméras et de limiter le suivi publicitaire. « Le chipset de sécurité indépendant a également été certifié CC EAL5+ et le chipset de sécurité NFC CC EAL6+ et EMVCo, garantissant un niveau de sécurité exceptionnel au-delà de toute attente », précise OnePlus. Ces avancées démontrent l'engagement de la marque à fournir une expérience utilisateur à la fois sécurisée et privée.

Un design qui allie élégance et modernité

Le design du OnePlus Open Apex Edition est un hommage à l'esthétique classique de OnePlus avec des matériaux modernes comme le cuir végétal. Le nouveau coloris Crimson Shadow, inspiré du Hasselblad 503CW Edition 60 ans « Victor Red », confère à l'appareil une allure à la fois sophistiquée et intemporelle. « Le design incarne l'essence même de « Never Settle » et la révérence de OnePlus pour le chef-d'œuvre classique d'Hasselblad » ajoute Kinder Liu. Ce modèle représente une fusion parfaite entre tradition et innovation. Cela offre aux utilisateurs un produit à la fois esthétique et fonctionnel.

Le OnePlus Open Apex Edition est bien plus qu'un simple smartphone. C'est une déclaration d'intention de la part de OnePlus, qui vise à repousser les limites de ce qui est possible avec un appareil pliable. La marque continue ainsi de se positionner en leader sur le marché des smartphones haut de gamme. Elle offre à ses utilisateurs une combinaison inégalée de technologie, de design et de sécurité. Le prix et la disponibilité de ce modèle seront annoncés officiellement le 27 août en Europe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

