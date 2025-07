OnePlus Nord CE5 : un monstre de performance à prix mini !

Le OnePlus Nord CE5 marque une nouvelle ère dans les smartphones avec des performances hors normes et une autonomie impressionnante. Avec un processeur MediaTek Dimensity 8350 et une batterie de 5 200 mAh, il redéfinit les standards pour les utilisateurs exigeants.

Le OnePlus Nord CE5 incarne l’évolution de la série Nord CE, alliant puissance, endurance et performance à un prix accessible. Propulsé par le chipset MediaTek Dimensity 8350 et une batterie de 5 200 mAh, ce smartphone OnePlus se distingue par ses capacités exceptionnelles. Il offre une expérience fluide, même dans les tâches les plus exigeantes. De plus, il garantit une autonomie qui dépasse les attentes. Avec des fonctionnalités haut de gamme comme la charge rapide de 80W et un appareil photo de 50 MP, il se place comme un choix incontournable dans sa catégorie.

Un processeur de nouvelle génération qui propulse le Nord CE5

OnePlus mise sur la puce MediaTek Dimensity 8350 Apex pour donner un net coup d’accélérateur à sa série Nord CE. Conçu sur une gravure 4 nm par TSMC et basé sur l’architecture Armv9, ce SoC octa-core embarque quatre cœurs haute performance cadencés à 3,35 GHz. Résultat : une fluidité impressionnante, aussi bien en usage quotidien qu’en gaming intensif. Le GPU Mali-G615 à 6 cœurs complète l’arsenal avec une hausse de 60 % des performances graphiques. Il réduit également la consommation d’énergie de 55 %. Ce gain de puissance s’accompagne d’une mémoire LPDDR5X dernier cri. Le Nord CE5 se hisse ainsi dans le peloton de tête des smartphones à moins de 500 euros. Le score AnTuTu de 1,47 million en est un indicateur clair.

Autonomie renforcée et recharge express : la promesse d’un smartphone sans contraintes

L’endurance est un axe clé du Nord CE5, doté d’une batterie de 5 200 mAh conçue pour durer près de deux jours. Un chiffre qui mérite d’être souligné à l’heure où la majorité des smartphones peinent à dépasser la journée. Ce modèle introduit aussi la recharge SUPERVOOC 80 W, capable de passer de 1 à 100 % en moins d’une heure. OnePlus va plus loin avec son système Battery Health Engine, une technologie maison qui préserve l’intégrité de la batterie sur le long terme. La fonction de charge de dérivation (Bypass Charging) permet par ailleurs de limiter la chauffe pendant les sessions de jeu prolongées. Elle réduit également l’usure de la batterie. Une combinaison rare dans cette gamme de prix.

Un appareil photo dopé à l’IA pour des images nettes et naturelles

La partie photo n’est pas en reste avec un capteur principal Sony LYT-600 de 50 MP, stabilisé optiquement. Il hérite des algorithmes de traitement RAW HDR et Real Tone du OnePlus 13. Grâce à eux, il capture des clichés éclatants, aux tons naturels et bien exposés. Le mode Ultra HDR enrichit encore les prises de vue, tandis que l’enregistrement vidéo atteint les 4K à 60 images par seconde. De quoi séduire les créateurs de contenu en quête de performance visuelle sur mobile. OnePlus mise clairement sur l’héritage de ses modèles premium pour tirer le Nord CE5 vers le haut, sans exploser le budget.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

