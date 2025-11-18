Avant de faire un achat tech, regarde ces prix Sony !

Les offres Sony 2025 remettent en avant une sélection audio, TV et photo au cœur de l’actualité. La marque propose des remises attractives sur ses produits phares pour séduire les amateurs de technologie.

Les promotions chez Sony ont repris hier avec une sélection de produits remisés jusqu’au 1er décembre 2025. Comme chaque fin d’année, le géant japonais s’appuie sur son expertise technologique pour mettre en avant ses casques à réduction de bruit, ses enceintes nomades, ses téléviseurs premium et plusieurs références photo et mobile. De quoi attirer les passionnés de son, d’image et de créativité qui guettent chaque saison les modèles phares de la marque.

Des casques et enceintes qui misent sur l’expérience d’écoute

Dans la catégorie audio, Sony remet en lumière ses références les plus emblématiques. Le WH-1000XM6 ouvre le bal avec un design plus épuré, une architecture pliable discrète et une réduction de bruit dont la performance a été récompensée à plusieurs reprises. On y retrouve des fonctionnalités comme la connexion multipoint ou le Speak-to-Chat, qui adapte instantanément le casque à la conversation. Le WH-1000XM5, son prédécesseur, continue d’attirer les amateurs de confort et de sobriété, porté par une réduction de bruit très aboutie. Les deux modèles profitent d’une remise à plus de 15 %, un niveau rarement observé sur ces casques premium.

Les écouteurs Sony WF-1000XM5 poursuivent dans la même logique. Leur réduction de bruit figure parmi les plus efficaces du marché. Leur restitution audio conserve ce mélange de précision et de chaleur caractéristique de la marque. Sony met en avant leur légèreté et leur silhouette discrète, pensées pour un usage quotidien sans compromis.

L’écosystème audio s’étend également aux enceintes ULT FIELD 3 et ULT FIELD 5. Ce sont deux modèles conçus pour accompagner l’utilisateur partout, sous la pluie comme dans le sable. Avec leur bouton ULT dédié au mode POWER SOUND, elles mettent l’accent sur les basses. La plus compacte bénéficie d’une remise notable de 25 %.

L’image en version grand spectacle avec les téléviseurs BRAVIA

Sur le segment TV, le BRAVIA 8 II occupe la première place. Ce modèle QD-OLED mise sur une luminosité maîtrisée, des contrastes profonds et une richesse chromatique. La marque parle d’un téléviseur pensé pour « transformer chaque instant en spectacle ». Sa version 65 pouces profite d’une réduction allant jusqu’à 18 %. Cela pourrait séduire les foyers en quête d’un écran haut de gamme avant les fêtes.

Les amateurs de home cinéma pourront aussi se tourner vers la BRAVIA Theatre Bar 6 et le Theatre System 6. L’une privilégie la simplicité via une barre de son prête à l’emploi, l’autre combine une barre, un caisson et deux enceintes arrière pour une immersion complète. C’est pensée autour des formats Dolby Atmos et DTS. Sony insiste sur l’équilibre entre basses profondes et aigus cristallins, souvent mis en avant par les utilisateurs de la marque.

Appareils photo et mobile : une sélection pensée pour les créateurs

Côté photo, l’A7 III demeure une valeur sûre. Réputé pour sa polyvalence, ce boîtier plein format s’adresse autant aux photographes amateurs ambitieux qu’aux professionnels. Sa gestion de la faible luminosité reste l’un de ses principaux arguments, tout comme la réactivité de son autofocus. L’A7 IV, plus récent, renforce les performances vidéo et consolide la gamme hybride de Sony, qui continue d’être très présente chez les créateurs de contenus. Le ZV-E10 est orienté vlog. C’est un format léger avec un micro directionnel et la compatibilité optique chère à la marque.

Sony n’oublie pas le mobile avec le Xperia 10 VII, un smartphone misant sur un design soigné et un écran 120 Hz particulièrement apprécié des utilisateurs sensibles au confort visuel. Son bouton d’obturateur dédié rappelle l’héritage photo du constructeur et vise à séduire ceux pour qui le smartphone est devenu un premier appareil créatif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn