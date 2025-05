Offrez à maman la caméra bébé E1 Reolink dès 49,99 € !

in

Reolink ajoute des fonctions pensées pour les jeunes parents : détection des pleurs et mode confidentialité dès 49,99 €. Un bon plan à ne pas manquer, avec des remises jusqu’à -33 % sur Amazon !

À l’occasion de la fête des mères, Reolink enrichit ses caméras E1 Zoom et E1 Pro de deux fonctionnalités pensées pour les jeunes parents. Avec une détection des pleurs assistée par intelligence artificielle et un mode confidentialité simplifié, l’entreprise cible un usage domestique familial. Proposés à moins de 60 euros, ces modèles s’installent comme une solution accessible et technologique pour surveiller bébé, sans compromis sur la vie privée.

Une intelligence artificielle à l’écoute des bébés

Reolink affine sa promesse de sécurité domestique avec une fonction pour le moins inattendue : la détection des pleurs de bébé. Cette nouveauté s’appuie sur des modèles d’apprentissage automatique, capables d’analyser en temps réel les sons captés par la caméra. Lorsque le système identifie un schéma acoustique propre aux pleurs (hauteur, durée, fréquence), il envoie une alerte immédiate sur l’application Reolink.

La précision de cette technologie marque une différence notable avec la détection sonore classique, souvent perturbée par le bruit ambiant ou les voix humaines. Reolink se positionne ici comme un acteur attentif aux besoins spécifiques des jeunes parents, en quête de solutions fiables pour les siestes ou les nuits agitées. Le modèle E1 Pro intègre cette fonction nativement, tandis que les utilisateurs d’E1 Zoom peuvent en bénéficier via une mise à jour logicielle. Un choix stratégique pour prolonger la durée de vie des appareils et apporter de la valeur ajoutée.

Vie privée respectée : une caméra qui sait s’effacer

L’autre innovation concerne le mode confidentialité. Directement accessible depuis l’application Reolink, il permet de désactiver temporairement l’aperçu vidéo, l’enregistrement et le micro, sans débrancher la caméra. Une option utile dans des espaces intimes comme une chambre d’enfant ou un salon familial.

Cette fonction répond à une inquiétude croissante des utilisateurs : comment utiliser une caméra à domicile sans renoncer à sa tranquillité ? Avec cette réponse concrète, Reolink montre qu’intelligence artificielle et respect de la vie privée peuvent coexister. Le contrôle reste entre les mains de l’utilisateur, un point non négligeable face à la méfiance vis-à-vis des objets connectés.

Des tarifs pensés pour séduire à l’occasion de la fête des mères

À l’approche de la fête des mères, Reolink mise aussi sur des prix attractifs. La caméra E1 Pro est proposée à 49,99 € sur Amazon. L’E1 Zoom passe de 89,99 € à 59,99 €, soit une réduction de 33 %. Un positionnement tarifaire qui rend cette technologie accessible, même aux foyers modestes.

Avec ces ajouts, Reolink confirme sa volonté de s’imposer dans les foyers jeunes et connectés. Au-delà de la simple surveillance, ses caméras s’inscrivent comme des outils polyvalents, capables de répondre aux préoccupations quotidiennes des familles. Le babyphone intégré via audio bidirectionnel vient compléter une offre cohérente, à la croisée de l’innovation et du bon sens pratique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

