Reolink lance Altas, la caméra sans recharge pendant 1 an

Reolink présente Altas, une caméra pensée pour ne rien rater. Elle enregistre même avant qu’un mouvement ne soit détecté, pour garder l’œil sur tout, en toute simplicité.

Reolink dévoile l’Altas, une caméra Wi-Fi 4MP sur batterie dotée d’une fonction de pré-enregistrement unique. Disponible en précommande dès aujourd’hui pour 159,99 €, elle promet de révolutionner la surveillance domestique avec la possibilité de capturer dix secondes avant tout mouvement détecté.

Une innovation qui change la donne dans la vidéo de sécurité

Contrairement aux caméras traditionnelles qui ne s’activent qu’une fois le mouvement détecté, l’Altas filme déjà les secondes précédant l’événement. Cette fonction de pré-enregistrement assure que rien d’important n’échappe à l’objectif. En pratique, cela signifie qu’une livraison, un visiteur ou une activité suspecte sera intégralement filmée, du premier mouvement jusqu’à la fin de la séquence. Ce dispositif intelligent répond à un vrai besoin !

Les caméras classiques ont souvent l’inconvénient de rater les débuts d’événements, parfois cruciaux. Cette caractéristique ne se limite pas à une simple fonction marketing. Capturer chaque instant offre un avantage réel pour la sécurité des biens et des personnes. Je peux affirmer que ce type de technologie, couplé à une bonne résolution, modifie en profondeur la manière dont les utilisateurs perçoivent leur sécurité.

Autonomie impressionnante et recharge solaire en option

La batterie haute capacité de 20 000 mAh offre une autonomie remarquable. Reolink annonce jusqu’à 336 heures de pré-enregistrement après une charge complète, et jusqu’à 540 jours en mode détection par mouvement avec le capteur PIR activé. Ces chiffres placent l’Altas parmi les caméras sur batterie les plus endurantes du marché. Le recours possible à un panneau solaire de 6 watts ajoute un niveau d’autonomie inédit.

Une heure d’exposition au soleil par jour suffit à maintenir cette caméra Reolink en fonctionnement continu. Cela permet de limiter les manipulations et recharges manuelles. Cette solution écologique et pratique rappelle une tendance forte vers des dispositifs toujours plus autonomes et respectueux de l’environnement.

Une image claire, même dans la pénombre

L’Altas intègre la technologie ColorX, capable de capter jusqu’à quatre fois plus de lumière qu’une caméra infrarouge classique. Grâce à un objectif ultra-large F1.0 et un capteur performant, elle délivre des images en résolution 2K, nettes et colorées, même de nuit. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une visibilité optimale, ce qui facilite l’identification des individus ou objets.

Cette amélioration des conditions de vision nocturne s’accompagne d’une réduction des reflets gênants, comme ceux sur les plaques d’immatriculation. Par ailleurs, la détection intelligente des personnes, animaux et véhicules est gérée par une IA locale, sans abonnement supplémentaire, pour une expérience sans frais cachés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



