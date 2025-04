Nobody 2 : plus de violence, plus de casse et plus de justice !

On a pu voir les premières images du film Nobody 2 lors du CinemaCon 2025. Que nous préparent-ils avec ce deuxième opus ?

C’est officiel : Nobody 2 arrive, et Bob Odenkirk (Breaking Bad) est prêt à revenir pour encore plus d’action brutale. Lors du récent CinemaCon 2025, ils ont dévoilé les premières images et ont laissé les fans sur le fil. Après le succès du premier opus, ce second volet va faire escalader la violence avec des combats chorégraphiés ainsi qu’un humour noir caractéristique.

Premières images exclusives de Nobody 2 au CinemaCon

Les spectateurs qui sont venus au CinemaCon 2025 ont eu droit à un premier aperçu exclusif du thriller d’action. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nobody 2 s’annonce spectaculaire. Les images dévoilées mettent apparemment en scène un Bob Odenkirk encore plus déterminé. Il confronte des adversaires redoutables dans des séquences de combat aussi brutales qu’inventives. Les scènes qu’on a pu voir présagent un retour aux bases du premier volet, mais avec des affrontements encore plus intenses.

Something I personally am excited for, we got to see the trailer for NOBODY 2 as the family heads on vacation and trouble follows. Same unhinged fight sequences we loved from the first! #CinemaCon #CinemaCon2025 pic.twitter.com/LnXxCbWYAN — chalice✨ (@HeyChalice) April 2, 2025

En revanche, Nobody 2 ne se concentre pas uniquement sur l’action. Le film explorerait également les défis personnels d’Hutch Mansell. Ce dernier tente en fait de protéger sa famille tout en affrontant les fantômes de son passé. Cette double dimension – violence implacable et profondeur émotionnelle – va sans aucun doute captiver les spectateurs. On en saura sûrement plus sur l’intrigue et les personnages lorsqu’ils mettront la bande-annonce de Nobody 2 en ligne.

La suite arrive avec un Bob Odenkirk encore plus redoutable

Le premier Nobody avait surpris par la transformation de Bob Odenkirk en machine de guerre. En ce qui concerne Nobody 2, il pousse cet aspect encore plus loin. Le célèbre acteur s’est effectivement engagé dans des entraînements physiques intensifs. Sa performance sera donc plus authentique. Odenkirk a en outre exprimé sa gratitude envers les fans qui ont accueilli ce nouveau chapitre de sa carrière avec enthousiasme. Il a aussi affirmé qu’il voulait les surprendre à nouveau avec des séquences inoubliables.

Le réalisateur Ilya Naishuller est, par ailleurs, de retour derrière la caméra. Il a aussi élevé la barre en matière de chorégraphie et de mise en scène. Les combats dans Nobody 2 semblent exhiber des mouvements innovants dans des décors variés. Cela va par exemple de sous-sols sombres à des lieux urbains animés. Hutch Mansell n’a jamais été aussi dangereux, et le film a tout pour les limites du cinéma d’action classique. Vivement le 15 Août 2025 – date de sortie de Nobody 2 – pour en apprendre plus !

